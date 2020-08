Har igjen tre kamper som RBK-sjef: Dette sier han om Hareide

Trond Henriksen på vei ut på treningsfeltet på Lerkendal onsdag. Om drøye to uker er vikariatet som RBK-sjef over. Foto: Richard Sagen

Trond Henriksen innrømmer at han «hele veien» visste at Åge Hareide var mannen han vikarierte for.