Birgit Skarstein skal være med i «Skal vi danse»: – Jeg måtte ta noen runder før jeg sa ja

Agnete «Agnetesh» Husebye (24) – youtuber

– Det er ingen som forventer noe av meg, derfor skal jeg vise alle at jeg kan få det til jeg også.

Andreas Wahl (37) – fysiker og programleder

– Det er skummelt, men også veldig, veldig gøy. Jeg har bare satt tærne så vidt innenfor sirkusmanesjen, men føler meg allerede på gyngende grunn. Og det skyldes ikke at hoftene mine gynger. I hvert fall ikke sånn de skal.

Kristin Gjelsvik (33) – influencer og samfunnsdebattant

– Dette er jo en drøm som går i oppfyllelse, og det er en stor ære å få lov til å bli med. Helt siden første gangen jeg så «Skal vi danse» som tenåring har jeg ønsket dette, og nå er jeg faktisk med på det. Utgangspunktet mitt er relativt labert, men det skal i hvert fall ikke stå på innsatsen. Jeg har et enormt konkurranseinstinkt og blir gal i gjerningsøyeblikket. Jeg er en veldig dårlig taper, og en enda dårligere vinner!

Thomas Alsgaard (48) – tidligere idrettsutøver

– Jeg har takka nei i 16 år. Men så kom denne koronaen, da, og jeg - som veldig mange andre - kjente at jeg var lei av å sitte hjemme. Jeg trengte rett og slett noe å bryne meg på.

Marte Bratberg (31) – programleder

– Det er superstas være deltaker i «Skal vi danse». Dette har jeg hatt lyst til i mange år, og nå gleder jeg meg til å sjekke om jeg har rytme, for jeg vet egentlig ikke om jeg har det.

Fred Buljo (32) – artist

– Som artist er man bestandig ute etter å utvikle seg. Jeg tenker at «Skal vi danse» kan gi meg erfaringer og lærdom som jeg kan ta med meg videre i karrieren. Og så er det spennende uansett å gyve løs på utfordringer utenfor komfortsonen.

Synnøve Skarbø (49) – programleder

– Dette har jeg venta på i 16 år, så jeg gleder - og gruer - meg i hjel.

Nate Kahungu (23) – låtskriver, produsent og tidligere realitydeltaker

– Jeg gleder meg utrolig masse. Det har alltid vært noe man har sett på TV og tenkt «så gøy, håper jeg får være med en dag», og nå skal jeg faktisk på parketten selv!

Birgit Skarstein (31) – idrettsutøver og samfunnsprofil

– Når sesongen vår i år er avlyst er det jo veldig artig å konkurrere i noe annet. Allsidighet er viktig i idretten, og her får vi virkelig testet den allsidigheten. Jeg gleder meg til å prøve ut forskjellige måter å danse på.

Øystein Lihaug Solberg (24) – realitystjerne

– Jeg har alltid sett på «Skal vi danse» og har alltid hatt en drøm om å være med. Faktisk så meldte jeg meg på «Ex On The Beach» fordi jeg håpet at deltakelsen der kunne lede til en «Skal vi danse»-deltakelse i fremtiden. Nå er drømmen gått i oppfyllelse. Det blir gøy å prøve noe nytt og være med på et program som er veldig positivt, som hele Norge ser på og som forhåpentlig stiller meg i et bedre lys.

Siri Kristiansen (42) – radioprogramleder

– Jeg vil se om også jeg kan bringe frem det elegante og vakre.

Michael Andreassen (47) – programleder

– Først og fremst synes jeg det virker utrolig gøy. Jeg kjenner flere som har vært med tidligere som også kan bekrefte nettopp dét. Det har også vært et stort ønske fra barna mine. Datteren min sendte faktisk en mail til «Skal vi danse» for noen år siden der hun meldte meg på, så det er jo morsomt at det skjer nå fire-fem år etter. Ellers så liker jeg jo å gå ut av komfortsonen. Det skal bli kjempemorsomt å gå ut av komfortsonen og vrikke på hoftene.

