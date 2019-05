Norges VM-damer fikk uvant motstand: – Jeg elsker å spille mot gutter

Norge – Moss 1–2, Norge – Sprint-Jeløy 2–0

MELLØS STADION, MOSS: Neste lørdag VM-åpner Norge mot Nigeria i franske Reims. Som en nest siste test møtte Caroline Graham Hansen og lagvenninnene to juniorlag med gutter.

Det endte med en seier og ett tap. Det som etter treningene ser ut som førsteelleveren i VM vant sin kamp 2–0, mens de 11 som ser ut til å danne reservebenken tapte 1–2, etter to sene Moss-scoringer.

Høydeforskjellen på hjørnesparkene var nesten komisk, da flere av de høyeste guttene var et hode høyere enn sine motstandere. På styrke og fart var også guttelagene nokså overlegne, og dermed fikk også trener Martin Sjögren akkurat det han var ute etter.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Ja, og jeg syns vi spilte to veldig gode kamper. Vi ønsket å bli tvunget til å spille i et enda høyere tempo enn vanlig og ta raskere avgjørelser, samt litt tøffere duellspill enn vi er vant til. Jeg syns vi sto veldig bra opp i begge kampene, sier Sjögren.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Graham Hansens drømmemål

Maria Thorisdottir var en av dem som fikk etterlengtet kamptrening. Chelsea-proffen likte utfordringen fra guttelagene.

– Du merker at de er fysisk sterke og at det går et halvt sekund fortere enn vi er vant til. Du tror du har god tid, men så har du ikke det, sier Thorisdottir.

– Det gikk fortere?

– Det er kjempegod trening. Jeg elsker å spille mot gutter. Veldig god trening for oss. De har fysikk, er raske og sterke. Vi må flytte ballen fortere enn vi er vant til, sier Thorisdottir.

Caroline Graham Hansen fikk vist at hun har VM-formen inne. Tidlig i den andre kampen, mot Sprint-Jeløy, hentet hun frem en klassisk Graham-scoring. Først slo hun tunnel på en midtstopper, før en dragning til ga den ferske Barcelona-spilleren all verdens av tid inne i målfeltet. Der var hun kald og satte ballen enkelt i mål.

– Vi fikk fysikk så det holder. De er både raskere og sterkere, men vi ser at fysikk er ikke alt. Vi hang veldig godt sammen som lag, og fikk gjenskapt i kampen det vi har trent på under denne uken.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Corner rett i mål

På grunn av den fysiske forskjellen var ikke pasninger i bakrommet noe å satse på for Norge. Graham Hansen likte at laget ble tvunget til å slå spille seg gjennom motstanderlaget og tørre å dra av en spiller.

– Vi vant flere dueller enn dem, selv om det føltes som de var to meter høyere enn oss og 20 sekunder raskere.

PS: Therese Sessy Åsland ga Norge 1–0 mot Moss, da hun skrudde et hjørnespark rett i mål. Moss snudde og vant etter to senere scoringer.

I den andre kampen scoret Graham Hansen tidlig, mens Isabell Herlovsen la på til 2–0 like før slutt.