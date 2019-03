Hangeland forstår lite av Lagerbäcks utbrudd mot pressen

VALENCIA: Klokken var 10.30 dagen derpå. Lars Lagerbäck hadde allerede rukket å se lørdagens kamp mot Spania om igjen. Samtidig hadde han gjort noe han selv sier hører til sjeldenhetene. Han hadde lest gjennom mange av reaksjonene som kom etter kampen og vurderingen enkeltspillerne hadde fått. Svensken var overrasket over mye av det han leste.

Det ga han også uttrykk for da han møtte journalistene søndag formiddag.

– Jeg pleier ikke å se så mye på hva dere mener, men jeg forsto på spørsmålene som kom at det var noe på gang som kan påvirke spillerne. Derfor snakket jeg med dem om min vurdering av dem. Det er viktig for meg at de skjønner hva jeg synes, og ikke hva dere synes. Vi må se på forutsetningene og være realistiske, sier Lagerbäck dagen derpå.

Det var på ingen måte snakk om en rasende landslagssjef.

Han snakket like mildt og rolig som han alltid gjør. Tonefall og volum på stemmen er ofte det samme hos svensken, enten han snakker om noe veldig positivt eller veldig negativt.

Hangeland er overrasket

Likevel, tidligere Norge-kaptein Brede Hangeland er overrasket over måten svensken gikk frem på.

– Først og fremst er det uvanlig at en trener som Lars Lagerbäck gjør dette. Han er vanligvis veldig rolig og konsentrerer seg nesten alltid om de riktige tingene. Dette blir feil fokus for meg, sier Hangeland, som kommenterte kampen for TV 2.

Han forstår ikke hvorfor det betyr noe hva pressen skriver og hva folket mener. Det viktigste nå er kampen mot Sverige tirsdag. Hangeland mener det er en kamp det norske laget ikke har råd til å tape. Derfor bør både spillere og trenere gi blaffen i hvordan de blir omtalt.

– Da blir det litt feil å bruke energi på å rette pekefingeren mot slike som oss. Det viktige er å bygge opp spillerne, og sørge for at de er best mulig rustet til å vinne på tirsdag, sier eks-stopperen som fikk 91 kamper for Norge.

Tok Nordtveit i forsvar

Lagerbäck forklarte at hans bekymring er at spillerne skal bli negativt påvirket før tirsdagens kamp.

– Jeg leste faktisk litt massekommunikasjon på universitetet. Det er som i reklame, det er ikke sikkert du er så bevisst på at du blir påvirket, men du kan bli det i underbevisstheten. Det er en viktig del av jobben min å sørge for at spillerne ikke tar til seg den negative kritikken, spesielt hvis den i mine øyne er uberettiget, sier svensken.

Han var spesielt overrasket over vurderingen av én spiller.

– Jeg forsto på Svein Graff at mange nedvurderer Håvard Nordtveits opptreden, det er totalt ubegripelig for meg, sier Lagerbäck.

Det var midtstopperens svake tilbakespill som førte til at Rune Almenning Jarstein felte Álvaro Morata og ga Spania straffesparket til utlignet på.

Utenom den situasjonen, og en én mot én-situasjon hvor Nordtveit ble lurt, mente Lagerbäck at Fulham-spilleren leverte en av sine beste landskamper.

Misfornøyd med mange dødballsjanser

En viktig del av svenskens lille forelesning, var en gjennomgang av statistikken fra kampen og en sammenligning med tallene Kroatia og England hadde mot samme motstander i fjor. Han pekte blant annet på at Norge hadde ballen mer enn hva tilfellet var for dem. Samtidig understreket han at Norge hadde fem hjørnespark, mens både engelskmenn og kroater endte opp med null

Hangeland på sin side er skuffet over den store nivåforskjellen. Det var kun elendig uttelling hos hjemmelaget som gjorde at resultatet ikke ble styggere.

De fleste mediene opererte med en sjansestatistikk på 15–2 i spanjolenes favør. Lagerbäck sa at han ikke er like opptatt av det tallet som mange i Norge er. Egil «Drillo» Olsen pleide alltid å vurdere en kamp ut fra hvor mange sjanser lagene hadde.

– Det jeg ikke trodde vi skulle gjøre, var å slippe til så mange sjanser på dødballer. Det er noe vi har vært veldig sterke på, men i går var vi ikke sterke på det i det hele tatt, sier Lagerbäck.

Drillos kritikk

En av dem som kom med sine vurderinger etter kampen, var nettopp Drillo. Den tidligere landslagssjefen var ikke spesielt imponert over det han så fra hverken det spanske eller det norske laget.

– Jeg reagerer litt på at de sier at det spanske laget var fantastisk godt. Jeg synes ikke Spania var så gode. I førsteomgangen var det mer det at vi var dårlige, enn at Spania var så gode. Det var Norge som var dårlige i en hel omgang, og det bekymrer meg, sa Olsen til TV 2.

Lagerbäck er skeptisk til å diskutere slike uttalelser, og begrunnet det med at han om han får sitatene riktig gjengitt.

– Jeg har stor respekt for Drillo. Han har et poeng i at vi ikke spilte som vi skulle i den første omgangen. Vi ble litt passive, og der hjalp vi Spania. Så synes jeg vi gjorde det bedre og bedre i den andre omgangen, sier han.

En spiller som fikk hard medfart på en del spillerbørser, var Haitam Aleesami.

Han sa etter kampen at han egentlig gir blaffen i hva eksperter og forståsegpåere mener. Det viktigste for han er å lære av egne feil og bidra til at laget blir bedre.

Han var heller ikke bekymret for at Nordtveit og Tarik Elyounoussi, som på utrolig vis bommet på åpent mål, lar seg prege av kritikken.

– Vi henger ikke ut enkeltspillere. Vi vinner og taper sammen. Når vi får en smell, så tar vi den sammen.