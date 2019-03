Aftenbladet med ny satsing: Sender åtte kamper i lokalfotballen direkte

Rivalisering, nerver, prestisje og kampen om å være det beste laget i eget distrikt: Alt dette står på menyen når Aftenbladet skal sende åtte lokaloppgjør fra lavere divisjoner kommende sesong.

– Lokalfotballen inneholder alle ingrediensene som binder nærmiljøet sammen. Det er identitet, stolthet og følelser. Aftenbladet ønsker å være til stede i regionen og formidle slike lokaloppgjør gjennom hele sesongen, sier Stig Nilssen, som er leder av sportsredaksjonen i avisen.

Aftenbladet har allerede en solid og tett dekning av de største og beste lagene i distriktet vårt. Avisen er den eneste i landet som har egne og dedikerte reportere som er til stede når Viking spiller hjemme- og bortekamper i Eliteserien.

Vi dekker også samtlige kamper til Sandnes Ulf i 1. divisjon og når Bryne, EIK, Vidar og Sola spiller seriekamper i 2. divisjon. I tillegg dekker vi alle Klepps kamper i Toppserien for kvinner. Nå skal også lokalfotballen få velfortjent oppmerksomhet.

Dekker tre divisjoner

Kort fortalt handler konseptet om at vi månedlig plukker ut et lokaloppgjør fra 3.–5. divisjon som vi fullproduserer og sender direkte på Aftenbladet.no.

Vi rigger oss til på hjemmelagets arena med to kameraer, studio, kommentator, ekspert og intervjuer på indre bane. Vi inviterer også aktuelle gjester som har et nært forhold til de to klubbene som skal i aksjon.

Kristian Jacobsen

Som ekspertkommentator har vi knyttet til oss Jørpeland-karen Oddbjørn Mihle Strand (32). Han er lidenskapelig opptatt av lokalfotball og har god kontroll over det som rører seg i de lavere divisjoner.

– Det er stor interesse for lokalfotballen i vårt fylke. Vi er heldige slik, folk bryr seg. Det fine med lokalfotballen er at du ikke trenger å være verdens beste spiller for å ha det gøy, det merker jeg spesielt rundt lokaloppgjør hvor det kan være flere hundre tilskuere og bra trykk.

– Jeg gleder meg veldig til å være med på denne satsingen, sier Strand, vel vitende om at lokalfotballgruppen på Facebook har rundt 13.000 medlemmer.

Det skal spilles en lang rekke lokaloppgjør i 3.–5. divisjon gjennom 2019-sesongen. Aftenbladet har allerede en liste klar over potensielle kamper mellom naboklubber, men vi er åpne for å gjøre endringer etter hvert som det blir knyttet ekstra spenning til spesielle lokaloppgjør i toppen eller bunnen av tabellen.

Vi starter med Austrått – Hana

Allerede torsdag i neste uke spilles det første oppgjøret vi har plukket ut. Da skal vi sende Sandnes-duellen mellom Austrått og Hana i 4. divisjon avdeling 1 fra Iglemyr. Dette er den andre serierunden for lagene som holder til et steinkast fra hverandre.

Vi kan også røpe at kampen mellom Finnøy og Kvitsøy i 5. divisjon står på menyen senere i sommer. Begge lagene rykket opp fra 6. divisjon forrige sesong etter at Kvitsøy vant avdelingen, men ble slått av Finnøy i begge seriekampene.

Fjorårets oppgjør var første gang på 22 år de to klubbene møttes til seriekamper. Også Mastra har havnet i samme avdeling i år, det betyr en rekke interessante kamper for disse lagene.

– Det skal spilles veldig mange kamper som har den spesielle nerven et lokaloppgjør byr på. Vi er opptatt av å favne bredt i regionen. Det betyr at vi i løpet av året skal besøke baner fra Finnøy i nord, via Stavanger og Sandnes til Jæren i sør. Målet er ikke bare å sende lokaloppgjørene direkte, vi skal også presentere klubbene, idrettsgleden og mangfoldet de står for gjennom artikler på nett og i avisen, forklarer Stig Nilssen.