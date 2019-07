Overlegen Sagan parkerte konkurrentene i spurten

Sagan seiret foran Wout Van Aert og Matteo Trentin, som i likhet med resten av feltet var sjanseløse da Bora-rytteren suste forbi på oppløpet i Colmar.

– Tålmodighet, så kommer seieren, sa Sagan, som ikke lyktes i de første spurtene i årets utgave av Tour de France. Onsdagens triumf var hans 12. etappeseier totalt i rittet.

Fakta: Tour de France onsdag Etapperittet Tour de France på sykkel onsdag, verdenstouren (27 av 38): 5. etappe, 175,5 km Saint-Dié-des-Vosges – Colmar: 1) Peter Sagan, Slovakia (Bora) 4.02.33, 2) Wout Van Aert, Belgia (Jumbo-Visma) samme tid, 3) Matteo Trentin, Italia (Mitchelton-Scott) s.t., 4) Sonny Colbrelli, Italia (Bahrain Merida) s.t., 5) Greg Van Avermaet, Belgia (CCC) s.t., 6) Julien Simon, Frankrike (Cofidis) s.t., 7) Michael Matthews, Australia (Sunweb) s.t., 8) Nils Politt, Tyskland (Katusha) s.t., 9) Jasper Stuyven, Belgia (Trek) s.t., 10) Julian Alaphilippe, Frankrike (Deceuninck-QuickStep) s.t. Norske: 12) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) s.t. Sammenlagt: 1) Alaphilippe 18.44.12, 2) Van Aert 0.14 min. bak, 3) Steven Kruijswijk, Nederland (Jumbo-Visma) 0.25, 4) George Bennett, New Zealand (Jumbo-Visma) s.t., 5) Matthews 0.40, 6) Egan Bernal, Colombia (Ineos) s.t., 7) Geraint Thomas, Storbritannia (Ineos) 0.45, 8) Enric Mas, Spania (Deceuninck-QuickStep) 0.46, 9) Sagan 0.50, 10) Van Avermaet 0.51. Norske: 32) Boasson Hagen 1.19. Rittet avsluttes i Paris søndag 28. juli. (©NTB)

– Lagkameratene mine gjorde en stor jobb i dag. Vi kontrollerte hele etappen.

Edvald Boasson Hagen var beste nordmann på 12.-plass, men han sto for en av dagens prestasjoner da han helt alene tok seg opp igjen til feltet etter å ha punktert i bunnen av den siste bakken. Han hentet inn et minutt i utforkjøringene etter å ha slitt seg alene over bakken.

– Jeg fikk en punktering på det verste tidspunktet, men jeg greide å hente det inn. Det var positivt, men det var vanskelig å få gjort så mye i spurten etter det. Jeg skulle gjerne vært med feltet hele tiden og uten punktering, men sånn er sykkelsporten, sa han til TV 2.

Han sa at det tok tid å få ny sykkel fordi følgebilen satt fast i kø bak en annen bil, men han vurderte ikke å gi opp og sykle rolig til mål.

– Nei, jeg tenkte det var verdt å prøve.

Julian Alaphilippe forsvarte den gule ledertrøya. QuickStep-rytteren er 14 sekunder foran Jumbo-Visma-rytter Van Aert, som klatret til 2.-plass.