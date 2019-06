Kometkarrieren som overrasker: – Hun kommer til å dominere i ti år

NICE: Av og til er det en forferdelig følelse når du nesten ikke har sovet noe gjennom natten. Andre ganger gjør det ingen ting. Som morgenen etter at sparket ditt sendte Norge til kvartfinalen i VM. Dette var en sånn søndag for Ingrid Syrstad Engen.

Sammen med resten av lagvenninnene pakket 21-åringen ut av hotellet ved strandpromenaden i Nice og satte seg på et charterfly med retning Le Havre og den franske vestkysten.

Med seg fra sør har de en enda sterkere tro på at det hårete målet om medalje er innen rekkevidde. Den ekstreme forvandlingen fra EM i 2017 er nesten ikke til å tro. Det er heller ikke kometkarrieren til den høyreiste midtbanestrategen fra Melhus.

Fakta: Ingrid Syrstad Engen Født: 29.4.1998. Kommer fra Melhus i Trøndelag. Klubber: Gimse, Trondheims-Ørn, LSK Kvinner, Wolfsburg Landskamper/-mål: 20/2 Aktuell: Spiller på den norske midtbanen i VM i Frankrike.

For halvannet år siden meldte en tenåring uten seniorlandskamper overgang fra Trondheims-Ørn til LSK Kvinner. 18 måneder senere styrer hun VM-kamper med den aller største selvfølgelighet. Etter sommerferien flytter hun til Tyskland og det som av UEFA er ranket som kontinentets nest beste lag.

– Det har jo gått ekstremt fort, er vurderingen fra landslagssjef Martin Sjögren.

Etter seier og den avgjørende straffescoringen mot Australia, kom det gratulasjoner fra de nye arbeidsgiverne i Wolfsburg. De hilste og sa at dette var en av de gøyeste kampene så langt i mesterskapet. Samtidig bemerket de det gode samholdet i den norske troppen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Et land som passer

Tyskerne er på tribunen i hver kamp Engen spiller i VM. Mange regner Bundesliga som den tøffeste og beste serien i verden. Også det er en utfordring den unge trønderen ser frem til å ta på strak arm.

– Jeg føler meg mer klar nå og sikker på at jeg tok et riktig valg. Når jeg spiller alt i VM og det går bra som mot Australia, da gir det en god følelse, innrømmer hun.

Trener Sjögren ser ingen grunn til at Engen skal la seg skremme av det som venter i sitt neste hjemland. Han tror hun vil finne seg til rette i en spillestil med høyt tempo og mange omstillinger.

– Det vil passe henne veldig bra. Den fysiske kapasiteten er veldig god, og hun gjør det veldig bra på alle tester. Så er hun også en veldig smart spiller. Det blir et godt utviklingsmiljø for henne, sier svensken.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Svaret på et stort problem

Han tror eleven må forberede seg på en overgangsfase i et nytt land og en ny kultur. For landslaget vil det naturligvis også være en stor fordel med en midtbanekvinne som spiller fast på et av verdens beste lag.

– Hvis hun håndterer overgangen på en god måte, så er hun en spiller som kommer til å dominere denne midtbanen i ti år fremover. Det er veldig positivt, sier Sjögren.

Han trekker frem Vilde Bøe Risa (23) og Frida Maanum (19) i samme åndedrag. I tillegg mener han det er noen unge spillere i samme posisjon på vei opp og frem, som allerede holder et høyt nivå.

– Akkurat der ser det veldig lyst ut. Det er en posisjon vi slet veldig med før sist EM, sier Sjögren.

Det var under Algarve cup i fjor vår at han ga Engen landslagsdebuten. I retur fikk han umiddelbart en viktig brikke på laget. Et usikkerhetsmoment før denne sommeren var at hun manglet erfaring fra et stort mesterskap. Heller ikke det er blitt et problem.

– Hun er så ekstremt trygg i seg selv. Hun spiller i VM som om det skulle vært hvilken som helst annen kamp. Det er det jeg liker med de unge som kommer frem nå. De har respekt for oppgaven, men blir ikke preget av det, sier Sjögren.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Ros fra superveteranen

Da Engen kom til intervjusonen like etter Australia-triumfen, var hun rød og blå rundt det høyre øyet. Det så ut som en australsk spiller hadde gitt henne en albue i ren fortvilelse over VM-exiten. Sannheten var heldigvis en annen. Fargene kom ansiktsmaling som smittet over etter utallige klemmer fra familie og venner.

Til tross for den store rammen rundt kampen, følte 21-åringen på en ro da hun gikk frem og skulle ta sitt straffespark.

– De hadde allerede bommet på to, så vi hadde overtaket. Jeg visste at vi vant hvis jeg scoret, og det hjalp på. Jeg prøvde å ta et pust før jeg satte den, sier Engen.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Hun er nesten halvparten så gammel som en annen helt fra straffesparkkonkurransen. Ingrid Hjelmseth (39) reddet det andre australske skuddet. Hun er mektig imponert over midtbaneduoen Engen og Bøe Risa.

– De spiller med en knusende ro. Vi gamle bak får hjerte i halsen noen ganger, sier Hjelmseth.

Hun mener roen i spillet er avgjørende for norsk suksess.

– Vi har midtbanespillere som vil ha ballen, uansett hvor mange folk de har rundt seg. Den roen de viser står det stor respekt av.