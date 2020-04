Møte om «helvetessesongen»: – Det tenkes penger, ikke på spillerne

Eliteseriespiller i Elverum mener den kommende håndballsesongen blir et helvete, spesielt for landslagsspillere.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Torbjørn Bergerud (i mål) i FC Flensburg kan vente seg en omfattende sesong. I Bundesliga alene er det 38 kamper. Klubben er i Champions League. Han som landslagsspiller får mye å gjøre dersom Norge kommer til OL. Denne sesongen er det også VM. Her mot Elverum i CL. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Mette Bugge Aftenposten

Danske Rasmus Boysen som har toårskontrakt med den norske innlandsklubben, har regnet ut at de tyske landslagsspillerne kan få 102 kamper utenom treningskamper når neste sesong går i gang.

Landslagsspillere i flere land får en tøffere sesong enn vanlig hvis de spiller på gode lag- og landslag, men i Bundesliga er det ekstra tøft:

Der har Norge mange spillere i de to topplagene Kiel og Flensburg. I sistnevnte så mange som fire: Torbjørn Bergerud, Magnus Jøndal, Magnus Abelvik Rød og Gøran S. Johannesen.

Boysen kaller kommende sesong for uforsvarlig og mener det er på tide å tenke på utøverne.

– I disse koronatider hadde man hatt en gyllen sjanse til å redusere programmet internasjonalt. Isteden blir det flere kamper, sier 27-åringen.

Fakta Maks for de beste spillerne i Tyskland Bundesliga 20/21 38 kamper

Super Cup 1 All star i Tyskland 1 OL-kval 3 VM-kval 2 OL? 8 VM? 9 EM 2022-kval 6 Tysk cupfinale 19/20? 2 Tysk cup 20/21 6 CL 20/21 20 CL-finale 19/20 2 Super Globe 4 Tilsammen maksimalt 102 Kilde: Rasmus Boysen Les mer

Harde tak da Elverums Rasmus Boysen prøvde å stoppe Arendals Mario Matic i ØIF Arendal i seriekamp i mars. Boysen er kritisk til at programmet stadig pakkes tettere i internasjonal håndball. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

«Mange hensyn å ta»

Terminlisten skal opp til debatt fredag. Da blir det møte hele dagen, opplyser Ole Jørstad. Han sitter i styret i Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Trønderen forteller at det vil komme en detaljert innstilling og forslag til hvordan den kommende sesongen blir.

– Det er ulike tanker og mange hensyn å ta når det gjelder TV- og medierettigheter og belastningen på spillere. Jeg vi si at det er et utrolig vanskelig tema. Det blir tøft.

Jørstad forstår at det alltid er de beste spillerne som får det verst, men at EHF kommer til å vurdere alle sider av denne saken. Han vet at det er ulike meninger og oppfatninger.

– For 90 prosent av spillerne vil dette gå glimrende. Det er de aller beste som får belastningen. Slik er det i fotball og håndball.

Rasmus Boysen fornøyd etter scoring mot Drammen i eliteserien før jul. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Økonomi foran helse

Boysen tror pengene blir prioritert når terminlisten skal settes opp.

– Jeg er personlig opptatt av spillernes ve og vel. På grunn av korona blir den kommende sesongen annerledes.

– De siste sesongene er trenden at stadig flere kamper presses inn, og det på kortere tid. Fem mesterskap på fire år i tillegg til OL gjør at landslagsspillerne er mest utsatt.

– De beste fra mange land har reagert, og det før korona, gjennom kampanjen Don’t play the player. Har det ført til noe?

– Nei, ingen stor effekt foreløpig. De har ikke fått noen særlig innvirkning på hvordan kampprogrammet utformes.

– Det er vel viktig at håndballen vises til et stort publikum for dere? Og da betyr jo tross alt TV-rettigheter mye?

– Ja, det er selvfølgelig riktig, men dette er likevel en historisk god mulighet til å få frigjort noe tid istedenfor bare å legge på mer og mer. Jeg kan ikke se at det ligger noe annet til grunn for økningen enn at det er penger. Ikke spillernes helse.

Rasmus Boysen (t.h) og Elverum skal i Champions League kommende sesong, ved siden av serie- cup og sluttspillkamper. Her mot det tyske storlaget SG Flensburg-Handewitt, som tilhører klubbene som får et hardt program. Kampen er fra Håkons Hall. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Verst for Bundesliga-spillere

Boysen, som har igjen ett år av kontrakten i Norge, tror ikke Elverums spillere får det verst, selv om klubblaget skal være med i Champions League. Norges beste lag har også landslagsspillere.

– Det er stor forskjell på å spille i norsk eliteserie og i Bundesliga. Selv om vi også får mange kamper, vil det gå bra.

Gøran Søgard Johannessen spiller for et topplag i Bundesliga – FC Flensburg. Han får et hardt program kommende sesong. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Klar prioriteringsliste

Håndballpresident Kåre Geir Lio forteller at han og mange andre er bekymret over den internasjonale sesongen som venter.

– Vi har jobbet med dette over tid. Via HFE, som står for Håndballforum Europa, har vi sendt henvendelse til Det europeiske- (EHF)og Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Det må lages en gruppe som diskuteres seg frem til hva som skal bli en god løsning. Da må også spillere og trenere involveres.

Lio legger til at han mener det er veldig uheldig, med tanke på korona, å presse fjorårsaktiviteten inn i oppstarten på den kommende sesongen.

– Våre prioriteringer er klare: 1. Få i gang hjemlige serier og nasjonal aktivitet. 2. Deretter landslagsaktivitet. 3. Internasjonal klubbaktivitet som Champions League.