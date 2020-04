Krevende dager for langrennssjefen – Bjervig nærmer seg deadline

Normalt er det landslagsuttak i langrenn i april. Foreløpig er det kun Eirik Brandsdal (33) av landslagsløperne som har gitt beskjed om at han legger opp.

Espen Bjervig under trening under Ski Tour 2020 i Åre. Foto: Terje Pedersen

– Vi får se hvordan det blir. Vi har hatt tradisjon for at vi presenterer de nye landslagene under markedsdagene i slutten av april, sier langrennssjefen i Norges Skiforbund Espen Bjervig til NTB.

I tillegg til sprintlandslagets Brandsdal er det klart at Niklas Dyrhaug ikke får fornyet kontrakt på allroundlaget.

Det er heller ikke kjent om Astrid Uhrenholdt Jacobsen fortsetter karrieren. Mari Eide og Kari Øyre Slind har fått beskjed om at de kan ryke ut av kvinnelaget.

Kutt

Bjervig har også antydet at lagene skal kuttes, og det er ikke gitt at det kommer mange nye inn på lagene. Det vil likevel overraske om en mann som Lillehammers Martin Løwstrøm Nyenget ikke blir hentet inn etter en sterk sesong.

Det har vært svært travle dager for langrennsledelsen. Selv om 96 av skiforbundets ansatte er permittert som følge av koronapandemien, har det ikke vært mye hviletid for Espen Bjervig.

– Vi driver og jobber med uttak og evaluering sammen med trenerne akkurat nå. Innstillingen skal godkjennes av langrennskomiteen, og uttakene er ikke endelige før de godkjennes av skistyret.

Blikk

Norges Skiforbund langrenn fikk en fornyet kontrakt med hovedsponsoren sist uke. Men regionlagene mangler sponsor etter denne trakk seg ut etter sju år. Foreløpig har det ikke lyktes å få noen ny inn.

– Vi jobber med saken, men dette er ikke den beste tiden med tanke på å hente inn nye sponsorrater. Jeg håper noen løfter blikket og er villig til å se fremover, sier Bjervig.

Idrettens verden er kaotisk og uoversiktlig for tiden.

– Det er ikke vi som er verst utsatt. Vi er heldig som kan drive idretten vår som før. Vi har ingen problemer med å holde oss innenfor helsekravene.

