«Fotballens absolutt seneste deadline: 1. august»

KOMMENTAR: Fotballtoppene arbeider på spreng med å redde bransjen. De må ha fotballen i gang innen 1. august.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fotballtopper landet rundt arbeider hardt for å få til en oppstart av toppfotballen innen 1. august. I så fall uten publikummere til stede. Foto: Marit Hommedal

Akkurat nå skulle tre serierunder vært avviklet. Brann skulle ha vært på Lerkendal, tatt imot Stabæk og besøkt Sandefjord. Vi skulle analysert Lars Arne Nilsens taktiske grep i Trondheim, Daouda Bambas scoring mot Stabæk og om det som ventet ble storseier mot dumpekandidatene i Norges kanskje søvnigste småby.

I stedet er vi kommet dit at fotballene på Stadion renses med sprit før grupper på fem med to meters avstand kan sentre til hverandre. Vel å merke uten at ballen på noe tidspunkt berøres av hender eller ansikt.

Slik er det i hele landet.

Det finnes altså ingen fotball mer. Kun strengt regulerte former for aktiviteter som kan minne om fotball. Det går ikke i lengden, verken for selve idretten eller for næringen. Verst stilt er naturligvis toppfotballen, som lever av dette. Men det er noe mindre enn 400.000 fotballspillere i Norge. Alle er rammet.

Fotball med publikum i 2020 synes mer og mer urealistisk. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Det fikk endelig toppfotballsjef Lise Klaveness til å gå ut i VG og si ordene jeg har lengtet etter: «Vi må slutte å si at fotballen ikke er viktig.»

Hun har helt rett. For selv midt under en verdensomspennende pandemi er fotball viktig. Den binder millioner av mennesker sammen, den er en kilde til begeistring, lidenskap og glede. Den er dessuten en viktig næring – også i lille Norge.

Derfor ønsker fotballen å gjøre hva den kan for å komme i gang igjen. Håpet om publikumskamper lever kun hos de mest ukuelige av optimister, men hva da om i det minste toppfotballen kan spille kamper foran måker og mygg, kamper som overføres på TV?

Hvor farlig er det?

Svaret på det spørsmålet avgjør om toppfotballen i Norge overlever. Og er svaret positivt, altså at en slik aktivitet innebærer en akseptabel smitterisiko, må toppfotballen i Norge i gang.

Innen 1. august.

I dag er et slikt syn nærmest absurd, men det arbeides målrettet med å få fotballen i gang innen 1. august, dog neppe med slike feiringer. Foto: Marit Hommedal

Dette er den absolutt seneste deadlinen. Ved oppstart tidlig i årets siste sommermåned, kan Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon avvikles før nyttår. Med midtukekamper og et historisk tett kampprogram.

Jeg skriver kan, for en oppstart i august innebærer betydelige komplikasjoner. NM vil trolig måtte vike, landskamper er ikke med i en slik beregning og et utbrudd av koronasykdom i en eneste fotballklubb kan skape alvorlige komplikasjoner. På flere måter.

Men 1. august er håpets dato for alle fotballedere landet rundt.

Og da snakker vi altså om fotball uten publikum, fotball med spillere og dommere som er testet for sykdommen og som blir gjenstand for svært tett medisinsk oppfølging.

Per i dag er en slik aktivitet forbudt, på grunn av avstandsbegrensninger. Men der arbeider altså fotballtopper i hele landet samlet for å påvirke myndighetene til å jenke krav og retningslinjer.

Det er her jeg frykter at de blir møtt med at fotball ikke er så viktig at den er verdt noen form for risiko. Det er mange bedrifter som blør, mange viktige samfunnsfunksjoner som nå er ute av spill. Hvorfor da gnåle om dispensasjoner og innrømmelser for noe så søtt, trivielt og uviktig som fotball?

Det er her toppfotballsjefens uttalelser er befriende. Lise Klaveness nekter å akseptere premisset om at fotball er uviktig.

Fordi for svært mange mennesker er den så viktig at det er grunn til å snu alle steiner for å se om det er mulig å komme i gang. Innen 1. august.

Hør Ballspark-podkasten: