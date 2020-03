Newcastles omstridte eier fikk massiv kritikk. Nå beklager han en rekke «korona-tabber».

Mike Ashley erkjenner at hans sportskjede ikke har taklet koronakrisen i Storbritannia på en god måte.

Newcastle-eier Mike Ashley har fått kjeft får måten hans sportskjede har håndtert virusepidemien i Storbritannia. Foto: Darren Staples, Reuters / NTB scanpix

Kritikken har de siste dagene haglet mot Sports Direct og eier Mike Ashley. Det hele startet mandag da sportskjeden i sosiale medier spurte den britiske statsministeren Boris Johnson om de kunne holde butikkene åpne.

Spørsmålet ble stilt i et åpent brev på Twitter noen timer etter at Johnson hadde innført strenge tiltak i kampen mot det svært smittsomme koronaviruset. Blant grepene var å stenge butikker med ikke-nødvendige varer.

Sports Direct, som er Storbritannias største butikkjede innen sportutstyr, argumenterte for at de burde få lov til å holde åpent. Selskapet la vekt på at de selger varer som folk kan bruke til å trene hjemme nå som alle treningssentre er stengt.

Det tok ikke lang tid før reaksjonene kom i stort monn, både internt i selskapet og fra politikere. Labours partisekretær Ian Lavery gikk hardt ut og beskyldte Ashley for å sette sine egne ansatte og befolkningen i fare.

Fire dager senere legger Ashley seg flat, melder BBC. Han innrømmer at forespørselen viste dårlig dømmekraft fra selskapets side og at den kom på et upassende tidspunkt.

– Jeg beklager dypt de siste dagers misforståelser. Vi vil lære av dette og prøve å unngå å gjøre de samme feilene i fremtiden, sier Ashley.

Han føyer til at sportskjedens kommunikasjon til både egne ansatte og offentligheten har vært dårlig.

Det er ikke første gang Mike Ashley må tåle sterk kritikk. Blant fansen har milliardæren vært en svært upopulær eier siden oppkjøpet av Premier League-klubben Newcastle i 2007.