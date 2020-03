Norge videre i Algarve Cup etter vinnermål på overtid

Innbytterne avgjorde da Norges tittelforsvarere tok seg til semifinale i Algarve Cup med 2-1-seier over Danmark. Synne Jensen ble matchvinner på overtid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Synne Jensen ble matchvinner da Norge slo Danmark i Algarve Cup onsdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

NTB

Norge – Danmark 2–1

Jensen scoret på innlegg fra Kristine Minde i tredje tilleggsminutt. Hun satte bredsiden til det gode innlegget fra dødlinjen på venstre side og traff ballen på volley så den forsvant inn i hjørnet. Det gjorde hun rett etter at danske Janni Thomsen hadde misbrukt en stor mulighet til å avgjøre.

– Det var kaotisk mot slutten, og da var det deilig å avgjøre. Kristine slo et bra innlegg, og jeg var ganske alene. Jeg fikk så god tid at det ble mye tenking, men jeg satte den heldigvis, sa Jensen i et intervju på landslagets Facebook-side.

Minde kom inn da Norge gjorde fire bytter en halvtime før slutt, mens Jensen måtte vente helt til det 84. minutt før hun kom inn.

Kampen åpnet med to scoringer før det var spilt et kvarter. Først ute var danskene, som kontret lynhurtig etter å ha reddet på streken etter et norsk hjørnespark. Lagets store stjerne Pernille Harder kom gjennom på kant og viste styrke da hun holdt Maria Thorisdottir og Anja Sønstevold fra livet og skjøt forbi Cecilie Fiskerstrand.

Presset til selvmål

Den danske ledelsen varte i seks minutter. Elise Thorsnes, som er tilbake etter sitt opphold i australsk fotball, presset Vålerenga-stopper Stine Ballisager Pedersen til å nikke i eget mål på Ingrid Moe Wolds fine innlegg fra høyre.

Harder, som spiller sammen med Ingrid Syrstad Engen i Wolfsburg, viste seg frem igjen halvveis i omgangen, da hun skjøt i tverrliggeren bak Fiskerstrand.

Deretter var det Norge som hadde de beste sjansene resten av den første omgangen. Karina Sævik var gjennom i det 36. minutt, men fikk en dårlig berøring da hun prøvde å ta ballen rundt keeper. Tre minutter senere fikk PSG-spilleren sjansen igjen da Guro Reiten fant henne ved lengste stolpe, men skuddet ble blokkert til corner av Ballisager.

Graham-forfall

Rett før pause fikk Sævik en tredje god mulighet på innlegg fra Sønstevold, men hun prøvde å finne en medspiller i stedet for å avslutte selv.

Ti minutter ut i 2. omgang var Norge veldig nær et ledermål da Thorsnes skaffet seg rom for skudd og fyrte løs mot nærmeste hjørne. Keeper Katrine Abel svarte med en god redning og slo til corner.

Til slutt ble det norsk jubel som betyr at håpet om å forsvare Algarve Cup-tittelen lever. I fjor vant Norge den tradisjonsrike turneringen for første gang siden 1998.

Caroline Graham Hansen fikk en kjenning i låret under oppvarming og ble tatt ut av startoppstillingen i Parchal. Inn på topp kom Amalie Eikeland.

Seieren betyr at Norge møter Sverige eller Tyskland i semifinale lørdag.