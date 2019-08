Det har aldri vært mer lukrativt å kjempe om en Champions League-plass enn i sommer. Hele 20 milliarder kroner skal deles ut i løpet av 2019/20-sesongen, og for RBK vil det virkelig begynne å monne om de slår ut slovenske Maribor i kvalifiseringens nest siste hinder.

Med avansement vil trønderne være sikret minst en plass i Europa League-gruppespillet. Samtidig vil drømmen om den gjeveste europacupen leve videre. Der har ikke Rosenborg deltatt siden høsten 2007.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug uttalte tidligere i uken at jevnlig deltagelse i gruppespill er viktig for Rosenborg.

– Vi budsjetterer aldri med gruppespill, men det er viktig for klubben å være i gruppespill to av fire år, sa hun til VG.

Håvard Jensen

Mye står på spill

Seier over Maribor garanterer et betydelig tilskudd til klubbkassen på Brakka.

RBK vil få en såkalt solidaritetsbonus på hele 5 millioner euro om de senere skulle ryke ut i Champions League-playoffen. Det tilsvarer 49 millioner kroner.

I tillegg kommer gjeve gruppespillinntekter i Europa League. I fjor mottok Rosenborg rundt 80 millioner for sitt europaeventyr. Det betyr at kampene mot Maribor 7. og 13. august vil være verdt minst 130 millioner.

Og da kan man tenke seg summene et eventuelt gruppespill i Champions League vil gi. Her vil startbonusen alene være verdt 14,5 millioner euro, som vil si 142 millioner kroner. I tillegg ligger det mange millioner i TV-pakken, som det er umulig å fastslå nå.

Skulle Rosenborg ta poeng i et CL-gruppespill, vil det gi 26,4 millioner per seier og rundt åtte millioner for uavgjort.

Håvard Jensen

Fakta: Slik er pengestigen: Champions League (i kroner): * Innledende runde: 2,3 mil. * Første kvalikrunde: 2,7 mill. * Andre kvalikrunde: 3,7 mil. * Tredje kvalikrunde: 4,7 mill. * Playoff (kun utbetalt til tapende lag): 49 mill. * Gruppespill: 142 mill. * Åttendedelsfinale: 93,3 mill. * Kvartfinale: 103 mill. * Semifinale: 117 mill. * Finale: 147 mill. * Vinnerlaget får 39,2 mill. Europa League (i kroner): * Innledende runde: 2,2 mill. * Første kvalikrunde: 2,4 mill. * Andre kvalikrunde: 2,6 mill. * Tredje kvalikrunde: 2,7 mill. * Playoff (kun utbetalt til tapende lag): 2,9 mill. * Gruppespill: 27 mill. * Første utslagsrunde: 4,9 mill. * Åttendedelsfinale: 10,8 mill. * Kvartfinale: 14,7 mill. * Semifinale: 23,5 mill. * Finale: 44 mill. * Vinnerlaget får 39,2 mill.

– God ekstrainntekt

Molde kvalifiserte seg onsdag til tredje kvalikrunde i Europa League. På veien har de slått ut islandske KR Reykjavik og serbiske Cuckaricki. Også Haugesund er videre etter en knallsterk 3–2-seier sammenlagt over det østerrikske topplaget Sturm Graz.

Hittil i sommer har MFK og FKH sikret seg 7,6 millioner kroner hver i pengepremier fra UEFA.

– Det er en ekstra god inntektskilde opp mot totalbudsjettet vårt. Vi budsjetterer nøkternt for sportslige usikkerheter, men det er betydelige summer ved å nå 3. kvalifiseringsrunde og playoff. Kommer vi så langt, snakker vi om tosifret millioner i bruttoinntekter, sier Molde-direktør Øystein Neerland.

– Det vil være veldig tilfredsstillende å nå et gruppespill. Det vil bety mye for vår attraktivitet, og det gir inntekter som gjør at vi kan bygge klubben videre, legger han til.

Aleksandar Djorovic / NTB scanpix

For Molde venter greske Aris i den neste siste kvalikrunden, mens Haugesund har en storkamp i vente mot den nederlandske giganten PSV Eindhoven.

– Dette er fantastisk. Det gjorde godt og betyr mye for oss. Pengene vi får inn er ikke budsjetterte midler, sier FKHs daglig leder Eirik Opedal om klubbens avansement.

Ikke like bratt premiestige

Skulle de norske lagene ta seg til Europa League-playoff, vil det gi 2,9 millioner kroner. Disse pengene går kun til dem som ryker ut.

Brann tjente 2,3 millioner kroner for å spille 1. runde i Europa League-kvalifiseringen. Med andre ord er ikke premiestigen så veldig bratt her som i den gjeveste europacupen.

Det er først i gruppespillet at Europa League-pengene gjør et skikkelig byks. Her er startbonusen på 27 millioner kroner, men også her vil TV-pengene spille en vesentlig rolle.

Hver seier i gruppespillet gir 5,5 millioner kroner, mens hvert poeng gir 1,8 millioner.

Dersom Rosenborg ikke kvalifiserer seg til noen av gruppespillene, får de en «trøstebonus» på 2,5 millioner kroner. Dette fordi de er regjerende seriemestere.