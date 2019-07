Denne tidligere RBK-profilen kan bli neste hinder. Mulig norsk-svensk duell i Champions League.

Forrige ukes 4–0-seier, 6–0 sammenlagt, over Linfield gjør at første steg mot nytt gruppespill for RBK er tatt.

I neste runde venter BATE Borisov, med første møte allerede onsdag og påfølgende returkamp på Lerkendal onsdagen etter.

Legger Rosenborg de hviterussiske mesterne bak seg, vil de bare være halvveis i kvaliken til Champions League, men da vil de i det minste bare ha én motstander igjen å slå for eventuelt å sikre seg plass i Europa League.

Millioner på spill

Med seier også i den tredje kvalikrunden til mesterligaen vil RBK få en gjev plass i playoffen. Den sikrer ekstra millioninntekter om det ikke skulle bli spill i det gjeveste selskap.

Men selvfølgelig: En gyllen mulighet til å klare det.

Fikk du med deg denne: Kan bli RBK Kvinner allerede i høst.

I 2017 mottok RBK 60 millioner for å nå nest siste kvalikrunde i mesterligaen, slå ut Ajax i Europa Leagues playoff og ta fem poeng i gruppespillet mot Europas nest beste lag.

Ex-RBK

Mandag ble det klart at det er vinneren av møtet mellom Maribor og AIK som blir motstanderne til enten Rosenborg eller BATE Borisov.

Darko Bandic / AP / NTB scanpix

Slovenske Maribor var i gruppespill i mesterligaen så sent som i 2017, mens Tarik Elyounoussi og de svenske mesterne fra Stockholm ikke har nådd gruppespillet siden 1990-tallet.

Elyounoussi spilte for RBK høsten 2012 og våren 2013 før han ble solgt til tyske Hoffenheim.

Sikrer gruppespill

Én av disse fire spiller altså playoff til Champions League i slutten av august og er således sikret gruppespill i Europa League dersom det skulle bli tap der.

Kampene spilles etter all sannsynlighet 7. og 13. august.

BATE Borisov/RBK ble trukket ut som bortelag og starter etter alle solemerker med bortekamp og returkamp på eget gress.

Vi oppdaterer saken.