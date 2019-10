Runar Skrøvset og Asbjørn Slettemark utgjør to tredjedeler av Dritte Halbzeit, Norges eneste podkast om kun tysk fotball. Begge bor i Tyskland.

Tyske RB Leipzig er tilbake i Champions League etter fjorårets Europa League-fadese mot Rosenborg. Da klodens gjeveste klubbturnering sparket i gang for to uker siden, var det likevel lillesøsterklubben fra Salzburg og deres norske supertalent Erling Braut Haaland som stjal overskriftene.

Braut Haaland ble tidenes første spiller som debuterte med hat trick i Champions League, og startet ufrivillig opp igjen debatten:

Er det greit at energidrikkgiganten Red Bull brøyter seg inn i fotballen?

Temaet ble ivrig diskutert på sosiale medier. Når jærbuen og Salzburg gjester Liverpool for rundens store kamp, mens Leipzig får fint, fransk besøk av Lyon samme kveld, blir det igjen diskusjon.

Når man skal diskutere Red Bulls kompliserte inntog i fotballen, er det ikke alltid så lett å holde tungen rett i munnen, så her er åtte ting som er greit å vite:

1. Hvordan tok Red Bull over de to klubbene?

I 2005 kjøpte energidrikkselskapet opp SV Austria Salzburg, den ledende fotballklubben i byen der konsernet har sitt hovedsete. Den over 70 år gamle klubben fikk nye draktfarger (hvitt og rødt i stedet for lilla og hvitt), ny logo med Red Bull-okse, og ikke minst nytt navn: FC Red Bull Salzburg.

Fire år senere kjøpte selskapet lisensen til den lille Leipzig-klubben SSV Markranstädt og overtok deres plass i 5. divisjon.

I motsetning til i Østerrike var ikke den tyske klubben belemret med mange eksisterende, protesterende fans, så RB Leipzig fikk status som nystiftet klubb med farger og logo etter Red Bull-sjef Dietrich Mateschitz’ ønske. Navnet ble litt mer utfordrende.

Fakta: Red Bull Red Bull er en energidrikk produsert av den østerrikske næringsmiddelprodusenten Red Bull GmbH. Den originale Red Bull inneholder sukkerartene sukrose og glukose, B-vitaminer, taurin og koffein. Red Bull har sitt opphav i drikken «Krating Daeng» fra Thailand, der den ikke inneholder kullsyre, og har høyere sukkerinnhold. Østerrikeren Dietrich Mateschitz syntes drikken var en god kur for jetlag, og bestemte seg for å tilpasse drikken til det vestlige markedet. I 1984 grunnla Mateschitz Red Bull GmbH sammen med Chaleo Yoovidhya, og produktet ble lansert først i Østerrike i 1987, deretter Ungarn 1992 og nådde USA i 1997. I dag er drikken tilgjengelig i 171 land. Drikken var frem til 2009 klassifisert som legemiddel i Norge, ettersom den inneholdt for høye verdier av koffein og taurin. I 2009 endret EU reglene om koffein, slik at det ikke lenger ansees for å være et legemiddel. Kilde: Wikipedia

2. Hvorfor heter det Red Bull Salzburg, men RasenBallsport Leipzig?

Østerrike har faktisk en lang tradisjon for sponsede klubbnavn. Det opprinnelige Austria Salzburg skiftet navn til Gerngroß Austria Salzburg etter det kjente kjøpesenteret i Wien allerede i 1973.

Siden har klubben hett både Sparkasse Austria Salzburg, Casino Salzburg og Wüstenrot Salzburg før Red Bull kom inn i bildet.

Det tyske fotballforbundet, DFB, er vesentlig strengere. De satte foten bastant ned for samtlige foreslåtte varianter av Red Bull, så da måtte Mateschitz være kreativ. Valget falt på nyordet RasenBallsport – gressplensport.

Navnet vinner kanskje ingen innovasjonspris, men var godt egnet til å bli brukt som RB, og dermed gi ønskede assosiasjoner til Red Bull.

Men stopp en hal! I Champions League-sammenheng heter Salzburg-klubben FC Salzburg.

Det har nemlig vært vanskelig å overbevise UEFA om at klubbene er selvstendige virksomheter uten altfor tett samkvem. For å bøte på konkurransevridningsutfordringene i Europa reduserte Red Bull i 2015 sin formelle innflytelse i Salzburg, og er nå juridisk sett kun sponsor.

Likevel får de altså ikke lov til å hete Red Bull i UEFA-sammenheng.

Fakta: FC Red Bull Salzburg Etablert i 1933 som SV Austria Salzburg. Ble gjort om til Red Bull Salzburg i 2005. Hjemmebane: Red Bull Arena (31.000) i Østerrike.

Fakta: RasenBallsport Leipzig Etablert i 2009 i Tyskland. Overtok Leipzig-klubben SSV Markranstädts lisens og plass i 5. divisjon. Hjemmebane: Red Bull Arena (42.959) i Tyskland.

3. Hvorfor får tyske Bayer Leverkusen lov å være oppkalt etter et firma og ikke RB Leipzig?

Bundesliga-klubben fra Leverkusen er oppkalt etter Bayer, farmasøytgiganten som oppfant aspirin og tok patent på heroin.

Mens Red Bull ønsket å bruke navnet som ledd i sin markedsføring, noe som er forbudt i henhold til DFBs statutter, ble Bayer Leverkusen stiftet på grunn av de fabrikkansattes ønske om et bedriftsidrettslag for 115 år siden.

Gammel historie trumfer ny merkevarebygging i tradisjonsglade Tyskland.

4. Finnes det flere Red Bull-klubber?

Jada, Red Bull eier også New York Red Bulls, Red Bull Ghana, Red Bull Brasil og den østerrikske 2. divisjonsklubben FC Liefering.

Liefering fungerer som rekruttlag for Red Bull Salzburg, men er organisert som en selvstendig klubb for å omgå regelverket som hindrer rekruttlag i å konkurrere i de øverste divisjonene.

I tillegg driver selskapet talentakademiet Red Bull Soccer Academy West Africa i Ghana.

5. Hvor suksessrike har de europeiske klubbene vært?

Red Bull Salzburg vant den østerrikske Bundesligaen allerede i 2006/07, og har siden blitt ligamester nesten hvert år. I tillegg har de vunnet seks cupfinaler.

I Europa har de imidlertid slitt, og først på ellevte forsøk nådde de gruppespillet i Champions League. Med helt andre økonomiske forutsetninger enn sine konkurrenter, spilte RB Leipzig seg raskt oppover de tyske divisjonene. Reisen begynte på nivå fem i 2009, og endte med opprykk til Bundesliga i 2016. Der har de hevdet seg i toppen fra første stund, men en 2. plass i serien og en tapt cupfinale er det nærmeste de har vært trofeer.

6. Det snakkes ofte om 50+1-regelen. Hva er det? Gjelder den for både Tyskland og Østerrike?

50+1 er en regel som tysk fotball er alene om av de store europeiske fotballnasjonene. Den er til for å hindre at medlemmene mister kontroll over klubben sin. 50+1 pålegger klubbene å være organisert slik at klubben selv, ved sine medlemmer, alltid har over 50 prosent av stemmene.

Dette innebærer at eksterne investorer ikke kan overta styringen av en klubb.

Man kan søke om å bli unntatt fra regelen dersom en økonomisk velgjører med sterk binding til klubben kan vise til minst 20 år med betydelige bidrag til både proff- og breddeavdeling.

Dette er tilfelle med Bayer Leverkusen, Wolfsburg (Volkswagen) og TSG Hoffenheim (Dietmar Hopp, eier av den tyske software-kjempen SAP).

RB Leipzig er ikke unntatt fra 50+1, men omgår regelen ved at kun en eksklusiv gruppe Red Bull-tilknyttede personer har fått opptak som stemmeberettigede medlemmer. Bayern München er til sammenligning verdens største klubb med over 290.000 medlemmer.

Østerrike har en tilsvarende regel som Red Bull Salzburg omgår på lignende vis.

7. Hvordan samarbeider de Red Bull-eide klubbene?

Da Hannes Wolf gikk fra Salzburg til Leipzig i sommer, ble han den tiende spilleren som gikk den veien siden 2015. Salzburg-trener Jesse Marsch kom fra jobben som assistenttrener for Ralf Rangnick i RB Leipzig, og før det var amerikaneren hovedtrener i New York Red Bulls.

Nevnte Rangnick har for øvrig rykket opp til en tittelløs stilling som sjef for hele den internasjonale fotballoperasjonen.

Denne internasjonale operasjonen er en bemerkelsesverdig og stille suksess, gjennom lagenes ungdomsakademier og smarte spillerkjøp.

Naby Keita er kanskje det beste eksempelet. Guineaneren kom til Salzburg for 1,5 millioner euro, før Leipzig overtok ham for 29,75 millioner euro og solgte videre til Liverpool for 60 millioner euro.

Av mer lavprofilerte eksempler ble Red Bull Leipzigs respekterte kaptein Wily Orban – Bundesligas nest beste forsvarsspiller i fjor, ifølge Kicker – kjøpt inn for skarve 2 millioner euro i 2015.

Red Bull-klubbene har speidere i nesten alle verdens land, og gjennom å sikre seg talentfulle spillere fra Mali, Israel, Norge og andre kroker av verden, sikrer lagene og Red Bull-merket seg ung mannskapsprofil og global eksponering.

RB Leipzigs ungdomsakademi fikk for øvrig forbundets høyeste utmerkelse – tre av tre stjerner og stempelet «Exzellent» allerede før de var i Bundesliga, i 2015.

8. Hvorfor og hvordan protesterer andre fans mot RB-klubbene?

Da den tidligere østtyske klubben Union Berlin spilte sin første Bundesliga-kamp, var RB Leipzig motstander. Union-fansen brukte de første 15 minuttene på stillhet, og begrunnet det med at RB Leipzig er «en konstruksjon som har ingenting felles med vår oppfatning av fotball.

Fotball skal være skapt av medbestemmelse, lojalitet, ståplasser, følelser, økonomisk rettferdighet, tradisjoner, gjennomsiktighet, lidenskap, historier og uavhengighet. Som vi alle vet er dette verdier som konstruksjonen Leipzig har tråkket på».

Den beryktede Dynamo Dresden-fansen syntes ikke ord var nok og kastet et avkuttet oksehode på banen da lagene møttes til cupkamp i 2016. RB Leipzig er blitt møtt med ulike former for protester mot så godt som alle motstandere på sin vei mot toppen.

I Østerrike har den tydeligste protesten vært at fans av laget Red Bull overtok, startet ny klubb og fikk rettighetene til det originale navnet SV Austria Salzburg. Med støtte av fans fra hele Fotball-Europa har klubben vært oppe på nest øverste nivå, men etter økonomisk rot, bøter, poengtrekk og nedrykk er de i dag i 4. divisjon.