Adressa har sikret seg TV-rettigheter til RBKs kamper i Europa

Adresseavisen sender RBKs to første kvalifiseringsrunder i Europa denne høsten.

Kos og klem: RBK har akkurat scoret mot hviterussiske Bate Borisov, og det er god stemning i kvalifiseringen til Europa 2019. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Dette er kjempeartig. Vi vet hvor viktig Rosenborg er for leserne våre, sier sjefredaktør Kirsti Husby.

– Ja, for oss er det viktig å kunne gi leserne mulighet å følge disse kampene. Kanskje viktigere enn noen gang, ettersom man ikke selv kan gå på kamp, sier markedsdirektør Pål Munkvold.

Fornøyde: Sjefredaktør Kirsti Husby og markedsdirektør Pål Munkvold. Foto: Adresseavisen

Sender også bortekamper

Torsdag kan man lese om RBK vei til et nytt gruppespill i Europa.

Nå er det klart at Adresseavisen har sikret seg TV-rettighetene til de to første kvalifiseringsrundene, uavhengig om det blir hjemme- eller bortekamper. De skal ha egne kommentatorer som dekker kampene.

På grunn av korona-situasjonen spilles rundene som enkeltkamper. Trekningen for 1. kvalifiseringsrunde skjer mandag.

– Det er en avtale mellom RBK og Adresseavisen, hvor Adresseavisen på forhånd har inngått et samarbeid med VG om de norske rettighetene, forklarer Munkvold.

Kampene vil dermed bli tilgjengelig for begge avisenes abonnenter.

Full jubelhaug: På veien mot gruppespill i Europa i 2019 ble blant annet slovenske Maribor slått på bortebane. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Et fjerde gruppespill på rad?

Etter en skuffende sesongstart blir Europa fort den store gulroten i RBK-leiren denne høsten.

Klubben har vært i gruppespillet i Europaligaen de tre siste sesongene. Nå skal Trond Henriksen og co forsøke å komme seg gjennom fire kvalifiseringsrunder i september og oktober, for å klare et fjerde strake gruppespill.

RBK er seedet i tre av rundene. De to første rundene spilles 27. august og 17. september.

– Dette er også et ledd i ønsket om å være tettest på det som skjer i Rosenborg. Rettighetene forsterker vår RBK-satsing, som er viktig for det trønderske publikummet, sier markedsdirektør Munkvold.