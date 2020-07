Suksessen som kan koste Glimt seriegullet

Det er innmari synd om Glimt tappes for spillere, skriver Ola Bernhus.

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Bodø/Glimt-Molde 3-1

Vi har sjelden snakket så mye om topplagene i serien som foran denne kampen.

Bodø/Glimt og Molde har imponert i hele år. Ingen andre er i nærheten. Nå gjensto bare å få bekreftelsen i form av en vakker, strålende fotballkamp, en såkalt tidlig seriefinale. Det fikk vi.

Det var som om norsk klubbfotball har gitt oss et nytt innsyn takket være disse to lagene. Med ett er ikke alt slik det må være her til lands, at det bare er en måte å spille fotball på.

Ole Bernhus, kommentator i Aftenposten.

Variasjon og glede

Med disse lagene er det ikke bare «fort i lengderetningen», som er flott, men også temposkifte. Det er ikke bare spill i bakrom, som også er flott, men også lissepasninger, på fot, som vi skjønner at norske TV-eksperter forakter.

Ikke bare «flest innlegg vinner», men også kombinasjoner inne i feltet, der hvor ingen skulle tru at nokon i det heile kunne finne på å prøve.

Slik har vi sett Bodø/Glimt holde på i hele år. Artig – og nå hadde de lekekamerater på omtrent samme nivå. Molde hadde like høye ambisjoner som hjemmelaget. Ikke så pågående, og bevisst mye saktere. Men smarte. Glimt burde passe seg.

Det var ikke like høy kvalitet på alt hele tiden, men ideene var der, tilskyndet av trenere som på ingen måte har grodd fast i stive tanker.

Som TV-seer følte vi oss tilfreds. Vi noterte 1-1 ved pause og gledet oss til resten.

Magnus Wolff Eikrem og Patrick Berg hadde flere dueller på Aspmyra.

Kalde i hodet

Det var ikke slik at Glimt fikk alt til å klaffe denne kvelden. De åpnet usikkert og lot Molde og Ohi få et billig mål. Ville det unge Glimt-laget beholde ro og klare tanker etter en slik start? Vi husker at de klarte det mot Rosenborg på Lerkendal tidligere i sommer. Da hadde trønderne, etter å ha blitt rent nesten i senk av Glimt, plutselig snudd kampen og tatt ledelsen.

Det Glimt gjorde da, var bare å sprøyte på litt mer tennvæske, kjøre opp farten og snudde til 3-2 med kjappe Glimt-kombinasjoner. Uanstrengt. Ville de klare noe slikt igjen?

Det så i hvert fall ganske uanstrengt ut da Patrick Berg utlignet på frispark midt i første omgang. Alt er uanstrengt ved den mannen.

Glimt fikk likevel problemer etter pause da Molde slo til med høyt press.

Erling Moe og Molde-spillerne gikk på sesongens første tap.

Glimt etter glimt

Men Glimt glemte ikke seg selv. De kombinerte slik vi kjenner dem da Kasper Junker ordnet 2-1, og det var typisk Glimt da Jens Petter Hauge kostet på seg en tofotsfinte før han fikset 3-1. Molde var knekt.

Den som gjerne ville gi seg over, kunne gjøre det nå.

De var gode Molde også, bare så det er nevnt enda en gang. Men Molde-kvalitet holdt ikke denne gangen. Det kan likevel holde når sesongen skal summeres oppunder jul.

Der ligger Moldes og andres håp. For i mellomtiden skal vel Glimt tappes for spillere. Og det er innmari synd.