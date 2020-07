Eliteserien direkte: Odd slo Brann

Siste innlegg

90 + 4′ DEL Kachi fyrer til fra 30 meter. Ahamada må gi til hjørnespark.

90 + 3′ DEL Bamba er i ferd med å få en skuddmulighet, men Erlend Hustad blir avblåst like i forkant.

90 + 2′ DEL Brann pumper opp, men Hagen vinner den første duellen og header unna.

90 + 1′ DEL Lagt til tre minutter.

90 + 1′ DEL Kitolano får et frispark like utenfor Branns 16-meter. Odd bruker tid på dødballene nå.

90′ DEL Brann har flyttet opp mange spillere, men sliter med å få tak i ballen i en god angrepsposisjon.

89′ DEL Odd klarerer ut.

89′ DEL Brann får et frispark inne på Odds banehalvdel. Brann gjør seg klar for å slå den inn i feltet.

88′ DEL Nesten for Odd! Kachi klemmer til på volley fra 12 meter. Ahamada redder fint, men må gi en retur. Bakenga klarer ikke å komme først på den.

87′ DEL Fine kombinasjoner fra Odd, men den siste pasningen blir akkurat litt for vanskelig. Men de holder seg oppe i angrep og da er det åpenbart vanskelig for Brann å score.

86 ′ Gult kort! Erlend Hustad - Brann Det blir litt temperatur etter en etterslenger fra Hustad.

82′ DEL Bortelaget bytter backene altså begge backene.

82 ′ Spillerbytte - Brann Thomas Grøgaard Ruben Kristiansen

82 ′ Spillerbytte - Brann Jon-Helge Tveita Petter Strand

80′ DEL Brann har gjort klar to nye innbyttere.

78′ DEL Innlegget til Haugen er svakt. Over alt og alle og ut til utspark for Rossbach.

78 ′ Gult kort! Kasper Lunding - Odd Feller Ruben Kristiansen like ved siden av Odds 16-meter. Meget god innleggsposisjon.

77′ DEL Bakenga header til seg selv og prøver å finne Kachi foran mål. Ahamada er godt nede og får tak i ballen.

76′ DEL Bamba kommer seg nesten til en avslutning etter en dødball, men Brann-spissen mangler noen centimetere på å få pirket ballen mot mål.

75′ DEL Friske bein inn for Odd.

75 ′ Spillerbytte - Odd Kachi Markus André Kaasa

75 ′ Spillerbytte - Odd Mushaga Bakenga Tobias Lauritsen

73′ DEL Lauritsen tar ned ballen på brystet, vender og setter fart mot mål. Skyter fra like utenfor 16-meteren, men rett på Ahamada.

71 ′ Spillerbytte - Odd Kasper Lunding Elbasan Rashani Odd setter inn helten fra kampen mot Viking, Kasper Lunding.

70′ DEL Lars Arne Nilsen sender inn to unggutter.

70 ′ Spillerbytte - Brann Mikal Kvinge Robert Taylor

69 ′ Spillerbytte - Brann Erlend Hustad Gilbert Koomson

68′ DEL Espen Ruud kommer på et godt løp og får en veldig god sjanse inne i 16-meteren. Veteranen brenner til på volley og får et mildt sagt dårlig treff. Ballen går langt over og utenfor.

66′ DEL Godt Brann-spill! Forren trer ballen gjennom ledd og plutselig åpner det seg opp. Koomson kommer seg til innlegg og finner Kristiansen på bakre stolpe. Han prøver å få ballen inn foran mål igjen, men treffer ikke Bamba. Det beste angrepet til Brann så langt i andre omgang.

64 ′ Gult kort! Amer Ordagic - Brann Holder igjen Kitolano midt på banen. Soleklart kort.

61′ DEL Det er Odd som styrer spillet. Brann sliter med å spille seg til gode posisjoner.

59′ DEL Odd kommer seg fint fremover. Rashani har med Risa på overlappen, men velger å legge inn selv. Får den ikke forbi førsteforsvareren.

56 ′ Hjørnespark Risa header ut på første stolpe.

56 ′ Hjørnespark Godt slått mot Bamba, men Hoff får akkurat headet unna foran ham. Nytt hjørnespark.

55′ DEL Brann og Ordagic kjemper seg til et hjørnespark.

54 ′ Mål for Odd! Odd 1 - 0 Brann Mål: Markus André Kaasa SÅ KOMMER MÅLET! Rashani skyter fra 20 meter, midt på Ahamada. Brann-keeperen gir en retur rett ut i 16-meteren og den plukker Markus André Kaasa opp. Løfter ballen over Ahamada og i mål.

53′ DEL De siste minuttene har vært preget av mange dueller og spill frem og tilbake på midten.

48′ DEL Ahamada på halvdistanse. Lauritsen jager en lang ball og pirker ballen forbi Brann-keeperen. Han får den imidlertid ikke på mål og Forren beiner ballen unna.

46′ DEL Petter Strand da ned på høyrebacken.

46 ′ Spillerbytte - Brann Fredrik Haugen Taijo Teniste

2. omgang

DEL Fredrik Haugen i mer enn rolig oppvarming her. Skal nok inn ganske kjapt i annen omgang.

DEL Lars Arne Nilsen og assistent Robert Hauge tar en liten prat før de følger spillerne i garderoben.

DEL Pause i Skien! 0-0, et par store sjanser til hvert av lagene, inkludert én i stangen og én i tverrliggeren. Vi gleder oss til 2. omgang!

Pause

45′ DEL Der har Strand og Brann ballen i mål - men ballen har vært bak linjen. Ordagic som spilte gjennom Teniste, men backen rakk akkurat ikke å holde ballen inne.

44′ DEL Straks pause - skal noen av lagene greie noe helt på tampen da?

42′ DEL Ruud skyter rett i muren.

42′ DEL Odd-supporterne synger på Espen Ruud. Han tar oppstilling sammen med Birk Risa.

42′ DEL Koomson tar Hoff rett på utsiden av hjørnet av 16-meteren. Frispark for Odd i meget god posisjon!

41′ DEL Godt slått av Rashani, Risa har løpt inn bak forsvaret og er nær ved å få en tå på ballen. Blir corner for Odd!

40′ DEL Nytt frispark for Odd, ute til venstre. Flytter opp i feltet.

40′ DEL Bamba feller Jørgensen og Odd får frispark midt i banen.

37′ DEL Kunne også se ut som Lauritsen ble tatt av Rismark der i det han skyter.

36′ DEL Stolpeskudd fra Lauritsen og Odd! Pussig situasjon, Ruud sender Lauritsen i bakrom, der ser egentlig Rismark ut til å ha kontroll og skal presse spissen utover, samtidig kommer Ahamada ut og Lauritsen får skutt - i stolpen.

35′ DEL Strand svinger inn, Odd sliter med å klarere skikkelig, og til slutt er det Taylor som legger ballen rett i armene på Rossbach.

34′ DEL Kristiansen får frispark i duell med Kitolano ute til venstre.

33′ DEL Bjørtuft prøver Rashani i bakrom, men pasningen er for hard og ballen går til utspill for Brann.

30′ DEL Koomson slår et innlegg langt over mål.

30′ DEL Brann drar opp en flott kontring med Pedersen som spiller opp på Taylor som har trukket inn fra venstre og sender ballen videre i bakrom på én berøring. Der har Bamba allerede startet - men igjen er Bjørtuft rask og sterk og vinner duellen!

28′ DEL Ikke vært mye involvert, Forren, men der var han virkelig på rett sted til rett tid!

26′ DEL Brann redder på streken! Risa slår inn fra venstre, Lauritsen header i Rismark, og ballen faller til Kitolano som skyter fra 11 meter. Ballen går forbi Ahamada, men inne på streken har Forren luktet lunten og slenger opp beinet.

25′ DEL Brann setter opp et fint angrep med Taylor og Kristiansen ute til venstre, Koomson har tatt turen over på motsatt kant og blir med. Pasningen ender til slutt over til Teniste som prøver et skudd fra 19 meter, treffer ikke skikkelig og vinkes også for offside der inne.

23′ DEL Jørgensen legges i bakken, Odd får frispark rundt 40 meter fra mål. Ruud slår inn, altfor upresist.

22′ DEL Odd er presise og tøffe og spiller av seg press to ganger på rappen. Kvikk og ballsikker trio på midten med Kitolano, Jørgensen og Hoff.

18′ DEL NÅ - nå skjer det mye her. Tre kjempesjanser på to minutter. Nærmest er Taylor på den siste, skyter i tverrliggeren fra rundt 20 meter.

18′ DEL Tverrliggeren fra Taylor og Brann!

17′ DEL Og så er det Bamba og Brann som er farlig frempå! Bamba stikkes i bakrom og fosser mot mål, men Bjørtuft er sterk og får forstyrret Bamba nok i avslutningen.

16′ DEL Nesten 1-0 for Odd! Odd kontrer, Hoff spilles opp i midten og spiller flott videre til Rashani på ett touch, han kommer alene med Ahamada og sender ballen mot mål, der Kristiansen rekker ballen akkurat foran Kaasa.

14′ DEL Kitolano rundlurer Ordagic og Taylor, tar med seg Hoff som stikker Espen Ruud på høyre. Veteranen sender avgårde en blanding av et innlegg og skudd som går meteren utenfor.

13′ DEL Blåses mot Rashani i duell mot Teniste. Så ut som Odd-vingen ikke gjorde noe særlig galt, der.

11′ DEL Og så er det Rismark på motsatt side som stopper et oppspill mot Kitolano.

10′ DEL Taylor prøver en stikker mot Bamba, Bjørtuft bryter.

9′ DEL Brann stuper tidvis i høyt press her. Nær ved å lykkes ved et par anledninger, for Odd insisterer på å spille seg ut.

7′ DEL Eggen Rismark prøver en crosser over mot Koomsom, blir for høy og går til innkast.

7′ DEL Ruben Kristiansen slår inn fra venstre, Steffen Hagen klarerer til innkast.

6′ DEL Risa dribler seg bort og gir Brann en gylden anledning for å kontre, men Filip Jørgensen er kjapt inne og lager frispark. Smart av 18-åringen.

4′ DEL Bjørtuft vært god i to dueller mot Bamba.

4′ DEL Lang ball fra Risa opp mot Rashani, men Forren kontrollerer inn til Ahamada.

3′ DEL Pen ball fra Kitolano sentralt i banen løser opp for Odd som setter i gang et angrep på venstre ved Rashani. Ender med innlegg bak mål.

1′ DEL Nære på for Brann umiddelbart! Koomson slipper fri på høyre, slår inn, der får Espen Ruud såvidt klarert foran Daouda Bamba.

1′ DEL Petter Strand med avsparket.

1′ DEL Da er vi i gang!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Med seg som assistenter har Aslam Dag Roger Nebben fra Åsa IL og Kim André Johnsen fra Frogner, mens Ole-Alexander Ekeli Valen fra Kråkerøy er 4. dommer.

DEL Dagens dommer Mohammad Usman Aslam fra Lier IL leder an inn på banen!

DEL Sprinkleranlegget slås på inne i den ene 16-meteren. La oss håpe lagene følger opp med kjapt og presist angrepsspill. 10 minutter til kampstart!

DEL Forren og Rismark tok forøvrig siste del av oppvarmingen sammen. Nå rusler lagene inn i garderobene igjen for en siste peptalk og alskens ritualer, mens Jahn Teigens "Optimist" spilles fra anlegget.

DEL Interessant også med Branns midtstopperpar; trønderne Vegard Forren og Christian Eggen Rismark - to spillende midtstoppere med hvert sitt gode venstrebein, men som begge trives klart best med spillet foran seg. Rismark er inne fordi både Kolskogen og Acosta må stå over. Det betyr at Brann nok må stå lavere med den bakre fireren.

DEL Spennende å se Petter Strand inne på den midtbaneposisjonen han helst vil spille i. Ble brukt mye som kant i fjor vår, og har spilt back i år, men danner midtbanetrio i dag sammen med kaptein Daniel Pedersen og Amer Ordagic.

DEL Hele Odd-troppen ute til oppvarming akkompagnert av Ramones´ Blitzkrieg Bop. For Brann er det bare keeperne Ali Ahamada og Håkon Opdal som er i gang sammen med keepertrener Dan Riisnes.

DEL Nydelige forhold for kveldskamp i Skien i kveld: 18 grader, sol og ikke for mye vind.

DEL Brann-trener Lars Arne Nilsen gjør dermed hele tre endringer fra 3–1-seieren mot Sandefjord. Kristiansen tar tilbake venstrebacken fra Grøgaard, Rismark er inne på stopperplass for Acosta og Strand erstatter Haugen. Odd stiller uendret.

DEL Brann-benken: Opdal, Grøgaard, Haugen, Hustad, Rolantsson, Tveita, Kvinge

DEL Brann XI (4–3–3): Ahamada – Teniste, Forren, Rismark, Kristiansen – Strand, Pedersen, Ordagic – Koomson, Bamba, Taylor

DEL Søndagens matchvinner mot Viking, Kasper Lunding, er plassert på Odd-benken. Den består også av: Selvik, Mæland, Nordkvelle, Skogvoll, Bakenga og Kachi

DEL Odd XI (4–3–3): Rossbach – Ruud, Bjørtuft, Hagen, Risa – Kitolano, Jørgensen, Hoff – Rashani, Lauritsen, Kaasa