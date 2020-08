Slik var Lars Arne Nilsens tid i Brann

2019: På slutten av året ble Lars Arne Nilsens trenerfremtid et hett tema. Et langt styremøte i desember endte med at Nilsen ble værende. – Det vi sammen har bestemt oss for er at vi skal snu dette. Vi skal stå i det. Forhåpentlig vil vi etter neste sesong stå her og si at vi har snudd dette sammen, uttalte Nilsen. Foto: Tor Høvik