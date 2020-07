Over 30 års ventetid så ut til å være over. Så raknet det for Berget og Malmö.

IFK Göteborg kunne juble for cupgull etter spennende finale.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jo Inge Berget og Malmö tapte cupfinalen. Foto: Andreas Hillergren / TT NEWS AGENCY

IFK Göteborg - Malmö 1–1 (2–1 etter ekstraomganger)

Jo Inge Berget og Malmö så lenge ut til å ta sitt femtende cupgull, men Göteborg spolerte festen i ekstraomgangene og vant 2-1.

Selv med flest cuptitler i Sverige, vant Malmö sist cupen i 1989 da de slo Djurgården 3-0 med Crystal Palaces Roy Hodgson som trener. Torsdag endte med det sørsvenske lagets tredje finaletap på de siste fem årene da Göteborg stjal seieren i første ekstraomgang.

Ola Toivonen satte inn 1-0-målet til Malmö etter litt klabb og babb foran Göteborg-målet like før pause.

Etter 86 minutter satt endelig utligningen for Göteborg, som fant nettmaskene ved Patrik Karlsson Lagemyr.

I første ekstraomgang fant samme mann Alexander Farnerud, som sørget for at Berget og co. måtte gå skuffet av banen ettersom 2-1-målet ble finalens siste.

Les også Bodø/Glimts seiersrekke brutt: Sløste med sjansene mot Stabæk

Sjansefattig

Nerver og frykt for mål imot preget starten av den svenske cupfinalen, som bød på intensitet, men få store målsjanser.

Malmö fikk fyrt av noen skudd i åpningsminuttene ved Jonas Knudsen og Anders Christian, men ingen fant veien bak greske Giannis Anestis i Göteborg-buret.

Bortelaget gikk på en skadesmell da Søren Rieks ble liggende og vri seg i smerte ti minutter ut i finalen. 33-åringen måtte byttes ut noen minutter senere.

Hosam Aiesh var nære ved å ta ledelsen for Göteborg like før halvtimen er spilt, men Johan Dahlin fikk avverget muligheten.

Sluttdramatikk

Etter 40 minutter lå endelig ballen i nettet. Göteborg fikk ikke klarert ballen etter en Malmö-corner, og til slutt havnet ballen i beina til Toivonen, som smalt bortelaget i føringen.

Utover i 2. omgang så Göteborg piggere ut og kjempet hardt for utligning. Alexander Jallow kom i posisjon til å score 1-1-målet, men igjen sto Dahlin i veien

Hjemmelaget ble til slutt belønnet for det høye presset og satte inn utligningsmålet etter 86 minutter. Victor Wernersson gjorde en glimrende jobb på vei fremover i banen og fant Lagemyr på en Göteborg-kontring. Spissen trillet ballen inn ned i hjørnet og sørget for ekstraomganger.

Vondt ble til verre for Berget og co. da Lagemyr fikk ballen servert i boksen og fant Alexander Farnerud, som satte inn seiersmålet for Göteborg i den første ekstraomgangen.

Berget spilte alle de 120 minuttene i finalen, men klarte ikke å endre på sluttresultatet.

Dermed ble det en tung aften for den norske 29-åringen og Malmö, som rotet bort ledelsen og cupgullet. Finaleseier i cupen lar fortsatt vente på seg, etter over 30 år uten cuptittel.

(©NTB)