AaFK-spilleren om den frustrerende sommeren: – Har ikke prestert på det nivået jeg skal

FRUSTRERT: Jørgen Hatlehol har denne sesongen vært frustrert over mange ting: Sine egne prestasjoner, lagets resultater og over å ha blitt byttet ut til pause to ganger. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Jørgen Hatlehol er blitt byttet ut til pause to ganger og fikk skylden for to av baklengsmålene i en kamp mot Mjøndalen. Nå er han klar for å revansjere seg.