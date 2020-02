Braut Haaland er nå verdt like mye som 120 nye eneboliger

Erling Braut Haaland har satt scoringsrekorder i Champions League og Bundesliga. Nå knuser han også rekorder i økt markedsverdi.

Erling Braut Haaland scorer på verdens største scene, det avspeilser seg i Bryneguttens vanvittige markedsverdi. Foto: Martin Meissner / AP

I løpet av seks måneder har det anerkjente nettstedet, Transfermarkt.de, oppjustert 19-åringens markedsverdi fra fem millioner euro til 60 millioner euro.

Det er enorme 600 millioner kroner om vi regner 10 kroner for 1 euro og like mye som 120 greie eneboliger på Bryne til fem millioner kroner per bolig.

1100 prosent

«BVB-fenomenet Erling Haaland bryter rekorder, også finansielle. Siden sesongstart i august har markedsverdien hans økt med 1100 prosent» skriver regionavisa i Dortmund, Ruhr Nachrichten.

Avisa peker også på det faktum at unge Haaland bare siden 16. desember i fjor til 11. februar i år har øket sin verdi med 33 prosent, fra 450 til 600 millioner kroner.

Aftenbladet har gått enda litt tilbake i historikken på transfermarkt.de.

Den viser følgende utvikling i salgspris (omgjort til norske kroner):

Januar 2017: 2 millioner. (Bryne til Molde)

Januar 2018: 3 millioner. (Molde)

September 2018: 20 millioner. (Molde)

Desember 2018: 50 millioner. (Molde til RB Salzburg)

September 2019: 120 millioner. (RB Salzburg)

Desember 2019: 450 millioner. (RB Salzburg til BVB Dortmund)

Februar 2020: 600 millioner. (BVB Dortmund)

Smart avtale for Bryne

Det hører med til historien at Bryne ikke fikk to millioner kroner direkte i klubbkassen da Braut Haaland gikk til Molde, derimot forhandlet daværende daglig leder, Asle Tjøtta, fram en avtale med Molde om prosenter ved videresalg som allerede har gikk Bryne mange ganger mer enn to millioner kroner.

Beløpet er etter det Aftenbladet vet nærmere 20 enn ti millioner kroner.

Det hører også med at Erling Braut Haaland hadde en utkjøpsklausul i kontrakten med RB Salzburg, tyske medier opplyser stadig at den var 20 millioner euro - tilsvarende 200 millioner kroner.

Med en markedsverdi ved overgangen på 450 millioner kroner, er det grunn til å anta at 19-årigen har sikret seg en solid avtale med BVB Dortmund.

Har satt rekord etter rekord

Helt naturlig for øvrig etter at han har scoret 36 ganger på 27 obligatoriske kamper denne sesongen, etter at han satte scoringsrekorder i Champions League, etter at han satte nye rekorder i Bundesliga med seks scoringer på 77 minutter fordelt på tre innhopp i sin tre første kamper på tysk toppnivå.

Det har ingen gjort før ham.

Erling Braut Haaland har på kort tid fått BVBs nest høyeste verdi, bare jevngamle Jadon Sancho er vurdert over, han er til gjengjeld verdt det dobbelte, 1,2 milliarder kroner.

Braut Haaland er vurdert som verdens 66. mest verdifulle spiller. Franske Kylian Mbappé topper, er verdt 2 milliarder.

Braut Haaland er vurdet som Bundesligas tidende mest verdsatte, Sancho topper også her.

Braut Haaland er vurdert som verdens 14. mest verdifulle midtspiss. Mbappé topper foran Harry Kane, mens Robert Lewandowski, Sergio Agüero, Markus Rashford og Timo Werner er innen rekkevidde.

For som Ruhr Nachrichten skriver, det er all grunn til å tro at Erling Braut Haalands verdi vil stige ytterligere utover våren.