Reiten scoret – Thorisdottir tilbake fra skade

Guro Reiten scoret sitt sjuende mål for sesongen da Chelsea slo Birmingham i London onsdag. Maria Thorisdottir fikk sitt første innhopp siden skaden i oktober.

Guro Reiten scoret for Chelsea. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Reiten satte ballen i mål like før pause. Hun kranglet til seg ballen like utenfor femmeteren og lurte ballen inn i nærmeste hjørne.

Dermed gikk hjemmelaget til pause med ledelse.

Tretten minutter ut i andreomgang ble Beth England slått gjennom, kom alene med keeper og satte ballen sikkert i nettet.

Maria Thorisdottir gjorde sitt første innhopp for Chelsea siden hun pådro seg et brudd i beinet i oktober. Hun kom for Reiten etter 76 minutter. Maren Mjelde spilte hele kampen for londonlaget.

Maria Thorisdottir gjorde sitt første innhopp for Chelsea siden skaden. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Serieleder Manchester City tok imot Bristol City onsdag. Det endte med 1-0-seier til hjemmelaget etter en tidlig scoring av Gemma Bonner.

City leder nå superligaen med et poeng foran Chelsea som står med en kamp mindre spilt.

Kampene Rading - West Ham, Tottenham - Everton og Brighton - Manchester United har senere kampstart.

