Lærte en lekse før OL: – Må gå med solbriller inne og trene om natten

Hete og høy luftfuktighet i Tokyo er noe utøvere, trenere og ledere blir pepret med. Sist på OL-samlingen på Ullevaal mandag. Like viktig blir det å ta hensyn til tidsforskjellen, noe triatlonutøver Gustav Iden (23) smertelig fikk erfare.

Da han og de andre på landslaget skulle konkurrere i Yokohama for et par år siden, for å bli bedre kjent med forholdene, fikk Iden merke hva en annen tidssone betyr. Syv timers forskjell mellom Norge og Japan har stor innvirkning på kroppen.

Han reiste dit uten å snu døgnet på forhånd. Det endte med at han gikk en uke nesten uten søvn.

– Det var så lite og dårlig søvn at da jeg skulle konkurrere, var jeg utmattet. Jeg var ikke på i det hele tatt. Kroppen var tung og jeg hadde rett og slett ikke lyst til å konkurrere, sier Iden.

Han startet likevel, bare for å bryte litt senere.

Berit Roald / NTB scanpix

Har stor belastning underveis

Triatlon, med svømming, sykling og løping, er noe av det tøffeste å drive med og enda verre når det kan bli mellom 35 og 40 grader på den tiden sommerlekene skal avvikles til sommeren.

Triatletenes erfaring var at akklimatisering er viktig, og det omfatter også å komme inn i en ny døgnrytme før turen går til Tokyo.

Casper Stornes (22) og Kristian Blummenfelt (25) var med på turen der Iden fikk det tøft. De to fullførte. Alle tre er medaljehåp i OL.

I Bergen tirsdag hadde sportssjef Arild Tveiten møte med alle på landslaget. Nå er det enighet om et opplegg som skal redusere plagene ved å komme til en ny tidssone.

– Vi må snu døgnet fire timer før vi kommer til OL, for deretter å ta de siste når vi er på plass i Japan og precamp der på Kofu. Det betyr at vi må trene om natten, opplyser Stornes.

Graham Hughes / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Triathlon i OL Norge har fire kvoteplasser. Kristian Blummenfelt, Gustav Iden, Casper Stornes og Lotte Miller har tatt dem. De er kvalifisert fordi de har vært inne blant de åtte beste i internasjonale konkurranser, men Olympiatoppen tar ut i siste omgang. Herrene skal konkurrere i OL 27. juli, kvinnene dager etter. Øvelsen er 1500 meter svømming, 20 km sykling og 10 km løping. Denne idretten er blant dem som konkurrere lengst utendørs i Tokyo. Vinnertid menn ca. 1 time og 50 minutter, vinnertid kvinner omtrent to timer. Triatlonutøverne skal snu døgnet mens de er på høydeleir i de franske Pyreneene.

Når dag blir natt

Han og de andre skal legge seg klokken 18 på kvelden, mot normalt klokken 22. Deretter skal de stå opp klokken 02 når det er mørkt og trene fra klokken 03, mens alle andre sover. Det skjer den siste perioden inn mot avreise Japan.

– Jeg tror det skal gå fint å gå til sengs så tidlig. Jeg må bare be de andre i huset om å være stille, ler Stornes.

– I år har vi gjort dette tre ganger, først foran løp i Thailand i februar. Deretter før verdensserien i japanske Yokohama i mai. Det samme skjedde før prøve-OL i Tokyo sist sommer, sier Kristian Blummenfelt.

Det Internasjonale Triathlonforbundet

Erfaringen er at det blir manko på søvn i starten, men gjengen har noen triks for å gjøre overgangen lettere:

– Vi trekker for alle gardinene, er ikke ute etter klokken tre på ettermiddagen og går med solbriller inne de siste timene før vi skal legge oss. Rundt middagsbordet ser vi ut som gangstere. Dessuten må vi sove med maske foran øynene, slik at det blir helt mørkt, forteller Blummenfelt.

25-åringen legger til at utøverne starter med å legge seg én time tidligere enn vanlig. Deretter økes det med 30 minutter per dag.

– Når vi til slutt står opp midt på natten, blir det frokost og deretter sykling. Vi har ikke tilgang på basseng på den tiden av døgnet.

Berit Roald / NTB scanpix

Planen for omstilling er viktig

– Vi kan ikke starte for tidlig. Et liv opp ned er et stress når alle andre har et normalt døgn, mener Blummenfelt.

Sportssjef Arild Tveiten sier at alt handler om å være i en døgnrytme så utøverne får god kvalitetssøvn og er forberedt ved ankomst Japan. Dermed kan gjengen fortere komme i normalt leie og få mye ut av treningene.

– Det var en dyrekjøpt erfaring i Japan for to år siden. Det tar lang tid å snu døgnet. Derfor starter vi en uke før vi drar på precamp i Frankrike 14. juli.