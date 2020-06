Supertalent (11) fraktet til sykehus i helikopter etter stygt fall: – Jeg har det greit

Sky Brown er blant de beste i verden i sin idrettsgren. Nylig opplevde 11-åringen en stygg ulykke under trening.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det gikk svært galt for Sky Brown under et treningshopp nylig. Foto: Ian Cheibub / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Sky Brown er bare 11 år, men allerede en av skateboardsportens største stjerner. Nå har ungjentas karriere møtt en liten hindring.

Tirsdag falt briten stygt under en trening i California. Brown ble fraktet til sykehuset med helikopter etter hendelsen.

– Da hun ankom sykehuset, var alle bekymret. Sky hadde sitt farligste fall noensinne, sier faren Stewart Brown til BBC.

11-åringen falt i en såkalt skateboardrampe. I etterkant ble det påvist både brudd i hodeskallen, venstre hånd og venstre håndledd.

Brown er regnet som et av verdens største talenter i skateboardsporten. Det er ikke uvanlig at man slår gjennom i svært ung alder. Aftenposten har tidligere skrevet om den daværende 11-åringen Rayssa Leal, som i fjor fikk konkurrere mot voksne under X Games-arrangementet i Oslo.

Sky Brown er kun 11 år, men en av de største talentene i skateboardsporten. Foto: IAN CHEIBUB / REUTERS

– Jeg har det greit

Brown har tidligere uttalt at hun har et mål om å konkurrere i OL i 2021. Det vil gjøre henne til Storbritannias yngste OL-deltager noensinne.

Samtidig er det første gang skateboard er en del av konkurranseprogrammet under lekene. I fjor tok hun VM-bronse under mesterskapet i São Paulo.

Etter fallet er det publisert en video av 11-åringen på hennes Instagram-konto. Kontoen, som har nærmere 550.000 følgere, styres av hennes mor.

– Jeg publiserer vanligvis ikke mine fall eller snakker om dem, fordi jeg vil at folk skal se det morsomme jeg drier med. Men dette er mitt verste fall, og jeg vil at alle skal se at jeg har det greit, sier hun i videoen fra sykehussengen.

Amerikanske CNN er blant mediene som har omtalt videoen. Brown har i ettertid lagt ut videoer av at hun forlater sykehuset smilende med hånden i fatle. Hun forteller at hun nå ønsker å slå tilbake.

– Det er greit å falle noen ganger. Jeg skal komme tilbake enda sterkere.

Tonje Pedersen ble i fjor første skater på kvinnesiden, siden X Games startet i 1995, til å delta i en finale. Foto: Magnus Wolf Sørlie

Norges beste: – Hun er spesiell

Kun 20 kvinner får delta i skatekonkurransen under OL i Tokyo neste år. Konkurransen er på et skyhøyt nivå, og nåløyet er trangt.

Tonje Pedersen (24) er Norges beste skater på kvinnesiden. Hun er full av lovord om Brown.

– Sky ble kjent gjennom å legge ut videoer på nettet som gikk viralt. Det som er så spesielt med henne, var hennes unge alder og store triks, forteller Pedersen.

– Hun er med på å konkurrere i verdenstoppen i grenen «park» og har fått bra resultater. Så hun er allerede blant verdens beste parkskatere, legger hun til.