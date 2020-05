For et halvt år siden fikk han sparken. Slik er Pochettinos forhold til arvtager Mourinho.

Mauricio Pochettino er full av lovord om José Mourinho, selv etter at «The Special One» erstattet han som Tottenham-manager.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino er glad for at José Mourinho ble hans arvtager. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP / NTB scanpix

NTB

– Han er en topptrener. Jeg er så glad for at han er i Tottenham og jeg er selvfølgelig veldig glad for at vi forlot klubben i den standen vi gjorde, sier Pochettino om Mourinho i et videointervju med blant annet Football.London.

Den argentinske treneren førte Tottenham til mesterligafinalen for et knapt år siden. Han har fortsatt et godt forhold til både arvtager Mourinho og Spurs-formann Daniel Levy.

Pochettino snakket nylig med Levy, seks måneder etter samme mann ga han sparken. Tonen er fortsatt god mellom de to.

– Jeg var veldig takknemlig. Det jeg snakket om med Daniel var å si takk for at han stolte på oss (trenerteamet).

Mauricio Pochettino omfavner José Mourinho under en seriekamp i januar 2015. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

Vil fortsette i Premier League

Etter seks måneder uten jobb er Pochettino og trenerstaben som har fulgt han siden tiden i Espanyol nå klare for å ta over et nytt lag.

Etter fem år i London som Tottenham-trener ønsker han å fortsette å bo i Englands hovedstad, men han utelukker ikke noen ting.

– Jeg elsker England. Planen er å fortsette å bo i London, men samtidig er jeg åpen for forskjellige land. Vi har lært mye i Espanyol, Southampton og Tottenham.

Han utelukker heller ikke å ta over en klubb utenom de seks store i England. Det betyr at han kan være aktuell som trener for Newcastle dersom klubben blir kjøpt opp av et saudiarabisk investeringsfond med landets kronprins Mohammed bin Salman i spissen.

(©NTB)