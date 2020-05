Store endringer for Blinkfestivalen: Flyttes ut av byen, ingen publikum og rulleskisatsing

Norges beste langrennsløpere og skiskyttere kommer til Sandnes. Blinkfestivalen går sin gang, men ikke som før.

To som skal gi alt i første rulleskikonkurranse i august. Emil Iversen foran og Simen Hegstad Krüger. Foto: Terje Pedersen

Hver sommer i 14 år har samlingen av elite og ungdom vært en attraksjon i et fire dager langt arrangement i og utenfor Sandnes. Løpere fra 20 nasjoner har sett frem til sommerens Blinkfestival, som i ettertid alltid har fått høye terningkast.

De internasjonale forbundene har dessuten trukket frem Blinkfestivalen som et fyrtårn. For TV-seere har norsk natur kombinert med den tøffe Lysebotn opp vært innbydende.

Derfor ble folkene bak denne massemønstringen frustrert da de skjønte at det ikke lenger ble mulig å avvikle 3500 starter, elite, unge og bredde. Måtte de droppe alt denne gangen på grunn av viruspandemien?

Sportssjef Arne Idland, daglig leder Odd Langhelle og alle andre som jobber med Blinkfestivalen, visste råd. Nå er det nye opplegget presentert. Arrangementet går fra torsdag 6. august til søndag 9. august.

– Det blir et annet Blink, sier Idland, som opplyser at både Skiskytter- og Skiforbundet har vært med på denne prosessen.

Skiskytterne, her ved Johannes Thingnes Bø, er med på å sette preg på festivalen. Bø var sliten etter motbakkeløpet for to år siden. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Skal følges et halvt døgn

Festivalen får en nyvinning, rulleski minutt for minutt. I løpet av 12 timer skal tremannslag konkurrere. Vinneren er det laget som klarer å tilbakelegge flest kilometer på tiden som er til rådighet.

Årsaken til at arrangørene gjør det slik, er at de vil få med langløpsmiljøet.

– Jeg satser på å komme, dårligere enn noen gang, men blidere enn noen gang. Festivalen ligger mitt hjerte nært, ler Øystein Pettersen.

I mange år var han kongen av Blinkfestivalen.

Det var den gangen han først og fremst var sprinter, hadde en rå spurt, og kunne avslutte på rulleski raskere enn alle andre i sentrum. Deretter ble han langløper, de siste årene som frontfigur på Team BN Bank. Nå er det mange andre oppgaver han er opptatt av.

Maiken Caspersen Falla er et råskinn. I Blinkfestivalen har hun mange seire i rulleski. Dette er fra 218. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Har med NRK på laget

NRK viste tidlig interesse for en annerledes Blinkfestival. Allmennkringkasteren skal dekke stafetten over tolv timer minutt for minutt, fra morgen til kveld. Da blir det mulig å følge løperne via GPS, muligens en plattform som Strava, sosiale medier, og nett-TV kombinert med lineært TV på NRK1.

Startskuddet går klokken 09 på morgenen søndag 9. august, og avsluttes klokken 21 på kvelden.

Therese Johaug gikk rett til topps i Lysebotn opp i 2018. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Én og én i motbakken

Men før det skal mye skje. I Lysebotn opp blir det enkeltstart, med en liten åpning for fellesstart hvis det er tilrådelig. Arrangøren ønsker ikke å utfordre reglene. Derfor blir det langt færre løpere enn normalt. Norges beste i ski og skiskyting blir invitert. Ingen kan melde seg på. Og det blir uten publikum.

Både i Lysebotn Opp, men ikke minst i sentrumsgatene i Sandnes, har det tidligere vært folkefest. I løpet av fire dager i fjor var det anslagsvis 100.000 mennesker som så de aktive konkurrere.

– Nå må vi oppfordre tilskuere til å holde seg unna og heller se på TV. Publikum blir ønsket sterkt tilbake neste år, sier Idland.

Martin Løwstrøm Nyenget (tv.) og Emil Iversen er spent på Blinkestivalen. Foto: Terje Pedersen

Iversen gruer seg

– Jeg synes dette arrangementet blir topp, sier langrennsløper Emil Iversen, og legger til:

– Jeg gruer meg for Lysebotn opp, men det skal bli artig å prøve det.

Han forteller at planen for ham og elitelaget er at alle skal være med i Blinkfestivalen, men også Toppidrettsveka. Både langrennsløpere og skiskyttere higer etter konkurranse og griper derfor begjærlig de mulighetene de får.

Sjur Røthe gleder seg stort til å delta i Blinkfestivalen.

– Det norske folk er sulteforet på idrett, og som utøver er jeg sulteforet på konkurranse. Jeg tror denne blir den første på rulleski siden sesongen plutselig ble avsluttet, sier verdensmesteren på 30 km fra Seefeld.

Han mener at langrenn, men også skiskyting, betyr ekstremt mye for mange.

– Så da tenker jeg at dette er en mulighet for å få mettet sportsgenet, ler 31-åringen.

– Jeg tipper at det uansett blir noen tøffe dueller opp Lysebotn.

Sjur Røthe er sulteforet på idrett. Og å konkurrere. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Blir noen forandringer

Rulleskikonkurransene som har gått i byens sentrum tidligere, flyttes nå til det nye rulleskianlegget på Sandnes Arena.

– Skulle vi hatt det i byen, ville det vært som å rigge til fest, uten å invitere vennene, mener sportssjefen.

– Målet er at vi skal komme tilbake for fullt neste år. Det blir stas. Og for å se det positive i det: Hvis alt hadde vært normalt, ville Blinkfestivalen gått på slutten av OL. Nå blir det i alle fall ikke konkurranse fra Tokyo.