Klæbo fullroses etter maktdemonstrasjon: – Han leker med oss

RUKA/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo er i praktslag. Han gjorde sesongens første distanserenn i verdenscupen litt spennende. Men så satte han på turboen.

For etter en grei og jevn åpning var det til slutt aldri noen tvil.

Han vant med hele 20,5 sekunder ned til Pål Golberg og nesten halvminuttet til Martin Løwstrøm Nyenget på plassene bak.

– Han er i en egen liga nå. Han leker jo med oss på siste runden. Det er imponerende, sier svenske Calle Halfvarsson – som selv imponerte med en fjerdeplass – til VG.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si

Trønderen var i en helt egen klasse under lørdagens ti kilometer klassiske intervallstart og tok sin 50. verdenscupseier gjennom karrieren.

Til VG sier Klæbo at han forsøkte å åpne kontrollert og gi på litt på sisterunden.

– Det er klart, når det igjen tre-fire kilometer, du har en god dag, gode ski og en god kropp, da smiler livet, sier trønderen og gliser.

Det var også Klæbos andre seier på to forsøk i Ruka denne helgen. Fredag vant han sprinten på en forrykende måte.

Løwstrøm Nyenget var strålende fornøyd med tredjeplass. Men han ble litt betenkt over avstanden opp til Klæbo.

– Det er mye, medgir han overfor VG.

– Men kan hente et par-tre sekunder her og der. Men han setter en utrolig fart, sier Nyenget.

– Han er jo verdens beste skiløper nå. Han har et nivå som er helt rått. Det han gjorde på sprinten i går viste at han er tilbake et sted der han ikke har vært på noen år. Han var helt uslåelig og nå har han et nivå ingen matcher, sier lagkamerat og dagens sjette beste i Ruka, Erik Valnes, til VG.

Starten på lørdagens distanse bar ikke akkurat bud om at Klæbos skulle vinne med utklassingsmargin.

Flere av de norske, briten Andrew Musgrave, samt svenske Calle Halfvarsson og William Poromaa hevdet seg innledningsvis. Etter fem kilometer hadde Klæbo faktisk «bare» tredje beste tid.

Men fra den andre runden på skistadion i Ruka satte Klæbo ordentlig fart. En fart ingen kunne matche. Etter 6,1 kilometer lå han seks sekunder foran nestemann på listen.

To kilometer senere hadde han økt ytterligere med syv sekunder. Og i mål vant han med 20 sekunders margin.

– Det var helt rått. Den andrerunden, det er sånn klasse over den, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen til VG.

– Klæbo ser helt uslåelig ut denne vinteren, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn under kanalens radiosending.

– En fullstendig vill avslutning, supplerte kollega og kommentator Jann Post.

Krüger skuffet stort

Seks av syv nordmenn ble for øvrig topp ti under dagens renn. En som fikk det tøft, nær sagt som vanlig i Ruka, var Simen Hegstad Krüger.

Lyn-løperen havnet på en skuffende 53. plass. Han var hele ett minutt og 45 sekunder bak Klæbo.

Krüger gikk forbi pressen utenom rettighetshaver. «Ikke nå», svarte han da VG ønsket å gjøre et intervju.

PS: Verdenscupåpningen i Ruka fortsetter søndag. Da skal både damer og herrer gå 20 kilometer jaktstart i fristil. Startlisten baserer seg på lørdagens resultater. Det betyr at Klæbo går ut 20,5 og 28 sekunder foran Golberg og Nyenget.