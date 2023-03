Hylles av Liverpool-legende: – Han er nummer én

Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-profil Jamie Redknapp (49) mener Martin Ødegaard (24) er den beste midtbanespilleren i Premier League akkurat nå.

HYLLET: Jamie Redknapp mener Martin Ødegaard er verdens beste midtbanespiller.

Den tidligere Liverpool-stjernen så Arsenal valse over Fulham 3–0 fra studioet til Sky Sports. Etter kampen sparte ikke Redknapp på superlativene om Arsenal-kapteinen.

– Akkurat nå finnes det ingen bedre. Han er kapteinen, lederen og han har en enorm ro. Det er som om tiden står stille når han har ballen i føttene. For meg er det ingen tvil, han er nummer én, sa Redknapp i Sky Sports-studio etter kampen.

Drammenseren var svært sentral under hele kampen, og punkterte all spenning da han iskaldt dro seg forbi to Fulham-forsvarere og scoret kampens siste mål. Med det gjorde Ødegaard sin tiende scoring for sesongen.

Redknapp var ikke den eneste som roste 24-åringen på søndag.

– Ødegaard spiller på sitt aller beste nå. Det er vanskelig å finne en bedre midtbanespiller i Premier League for øyeblikket. Det er en glede å se han spille, sier tidligere Chelsea-spiller Jimmy Floyd Hasselbaink.

Ødegaards prestasjoner denne sesongen har gjort han til en av favorittene til å vinne årets PFA (Player of the Year)-pris. Det favorittstempelet deler han med én annen nordmann: Erling Braut Haaland.