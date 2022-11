Cristiano Ronaldo ferdig i Manchester United

Manchester United bekrefter at portugiseren er ferdig i klubben umiddelbart.

I en kort pressemelding fra Manchester United går frem at det er en felles enighet mellom Ronaldo og klubben. Manchester United skriver at de takker han for 145 mål på 346 kamper i klubben.

Det betyr at Ronaldo er fri til å finne seg en ny klubb etter VM er over.

– Jeg elsker Manchester United og jeg elsker fansen.Det vil aldri endre seg. Men det føles som rett tidspunkt til å søke nye utfordringer. Jeg ønsker laget all mulig suksess resten av sesongen og i fremtiden, sier Ronaldo i en uttalelse ifølge Henry Winter The Times og overgangsguru Fabrizio Romano på Twitter.

Beskjeden kommer en drøy uke etter at Ronaldo kom med tøff kritikk av Manchester United på en rekke områder i et intervju med TV-profilen Piers Morgan. Han sa blant annet at han ikke hadde respekt for manager Erik ten Hag. Klubben meldte raskt at de ville komme med tiltak mot Ronaldo.

I etterkant har Ronaldo fått kritikk fra flere hold for sin oppførsel. I samme intervju sa Ronaldo at det kanskje var på tide med å finne en ny klubb. 37-åringen kom tilbake til sitt andre opphold i United sommeren 2021, etter å ha spilt i Real Madrid og Juventus i mellomtiden.

– Det verste er at det er en lettelse. En lettelse fordi man avslutter dette sirkuset her, sier Eivind B. Holth, journalist i united.no til VG.

– For det første er det helt riktig. Det var det som måtte skje. Så er det bra at det skjer nå og at man ikke venter til siste dag i overgangsvinduet i januar før noe skjer. Nå får manager Erik ten Hag ro til å bygge videre uten støyen fra Ronaldo, sier han.

Ronaldo er for tiden i Qatar med det portugisiske landslaget og møter Ghana til deres første kamp i VM-gruppespillet torsdag. Intervjuet med Morgan har skapt mange overskrifter verden over, men Portugal-kapteinen er ikke redd for at det vil påvirke landet under VM.

– Jeg har ingen tvil om at denne nylige episoden, det intervjuet og andre episoder med andre spillere kan skje noen ganger. Det kan av og til ryste spilleren, men det vil ikke ryste laget, sa Ronaldo.

Saken oppdateres.