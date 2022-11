Ronaldo ferdig i Manchester United: – Han forrådte dem

Manchester United bekrefter at den 37 år gamle portugiseren er ferdig i klubben umiddelbart.

I en kort pressemelding fra Manchester United går det frem at det er en felles enighet mellom Ronaldo og klubben. Manchester United skriver at de takker ham for 145 mål på 346 kamper i klubben.

Det betyr at Ronaldo er fri til å finne seg en ny klubb etter VM er over.

– Jeg elsker Manchester United og jeg elsker fansen. Det vil aldri endre seg. Men det føles som rett tidspunkt til å søke nye utfordringer. Jeg ønsker laget all mulig suksess resten av sesongen og i fremtiden, sier Ronaldo i en uttalelse ifølge flere medier.

Ifølge James Ducker i avisen Telegraph vil ikke Ronaldo får noen sluttpakke.

Beskjeden kommer en drøy uke etter at Ronaldo kom med slakt av Manchester United på en rekke områder i et intervju med TV-profilen Piers Morgan. I etterkant har Ronaldo fått kritikk fra flere hold for sin oppførsel.

Han sa blant annet at han ikke hadde respekt for manager Erik ten Hag. Klubben meldte raskt at de ville komme med tiltak mot Ronaldo.

Rio Ferdinand, tidligere United-stopper og fotballekspert i England, mener begge parter er fornøyde.

– Cristiano gjorde dette intervjuet med tanken om at han ikke var fornøyd og ønsket seg bort fra klubben. Han gjorde det veldig klart. Jeg tror også Erik ten Hag har fått det han ville i denne situasjonen, sier Ferdinand ifølge BBC.

Skribent i Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, omtaler avslutningen på United-karrieren for «en skam».

– Ronaldo måtte gå etter å ha kommet med anklager og uttalelser om manglende respekt for ten Hag. Han forrådte dem. Det er synd at det endte sånn, men det får Ronaldo stå for. Fansen vil fortsatt huske syv gode sesonger. Den beste United-spilleren mange vil se i sin tid, skriver han på Twitter.

Fakta Fakta om Cristiano Ronaldo Dette er fotballspilleren Cristiano Ronaldo: * Fullt navn: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro * Født: 5. februar 1985 (37 år) * Nasjonalitet: Portugisisk * Posisjon: Spiss * Klubb: Manchester United (siden august 2021) * Tidligere klubber: Sporting Lisboa (2002-03), Manchester United (2003-09), Real Madrid (2009-18), Juventus (2018-21) * Utvalgte meritter, Manchester United: Tre Premier League-titler (2006/07, 2007/08, 2008/09), Champions League (2007/08), klubb-VM (2008), FA-cup (2003/04), to ligacuptitler (2005/06, 2008/09) * Real Madrid: To La Liga-titler (2011/12, 2016/17), fire Champions League-trofeer (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), to cuptitler (2010/11, 2013/14) * Juventus: To Serie A-titler (2018/19, 2019/20), cupen (2020/21) * Vinner av Ballon d'Or (Gullballen) i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017 * Vant EM med Portugal (2016). Har scoret i fire VM-sluttspill og står med totalt sju VM-mål. I EM-sammenheng er han toppscorer med 14 mål. * På landslaget har han spilt 191 kamper og scoret 117 mål. Les mer

Den anerkjente kommentatoren Henry Winter i The Times mener det var uungåelig at Ronaldo dro etter intervjuet.

– Trist, uungåelig og en rotete slutt som svekker hans ettermæle. Han skulle dratt i sommer da Erik ten Hag kom, skriver Winter på Twitter.

Se deler av intervjuet her:

– Det verste er at det er en lettelse. En lettelse fordi man avslutter dette sirkuset her, sier Eivind B. Holth, journalist i United.no, til VG.

– For det første er det helt riktig. Det var det som måtte skje. Så er det bra at det skjer nå og at man ikke venter til siste dag i overgangsvinduet i januar før noe skjer. Nå får manager Erik ten Hag ro til å bygge videre uten støyen fra Ronaldo, sier han.

Holth beskriver de siste fire-fem månedene av Ronaldos United-karriere slik:

– Det har vært trist. Mest trist fordi Ronaldo på en måte har blitt felt av seg selv. Den «driven», sulten og de ambisjonene han har, der han alltid skal være best, slå rekorder og som også har gjort ham så god, men han har ikke klart å se sine egne begrensninger.

– Derfor har han blitt felt av seg selv. Han er 37 år, han stiller opp i et intervju der han forteller ting få United-supportere og andre i fotballverden kjenner seg igjen i, sier Holth.

37-åringen kom tilbake til sitt andre opphold i United sommeren 2021, etter å ha spilt i Real Madrid og Juventus i mellomtiden.

Ronaldo er for tiden i Qatar med det portugisiske landslaget og møter Ghana til deres første kamp i VM-gruppespillet torsdag. Intervjuet med Morgan har skapt mange overskrifter verden over, men Portugal-kapteinen er ikke redd for at det vil påvirke landet under VM.

– Jeg har ingen tvil om at denne nylige episoden, det intervjuet og andre episoder med andre spillere kan skje noen ganger. Det kan av og til ryste spilleren, men det vil ikke ryste laget, sa Ronaldo.

