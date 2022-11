United-seier på overtid - Garnacho (18) matchvinner

(Manchester United-Fulham 2–1) Christian Eriksen (30) skled inn kampens første scoring, eks United Daniel James (25) utlignet i 62. spilleminutt - før 18 år gamle Garnacho ble matchvinner på overtid.

– Det er ikke første gang han betyr mye for oss. Holdningen han viser når han kommer inn fra benken er førsteklasses. Ingen liker å sitte på benken. Belønningen er fantastisk, sier United-kaptein Bruno Fernandes - i et intervju vist på Viaplay - med tanke på Garnachos første Premier League-mål.

Vel å merke etter en sylskarp målgivende pasning fra Christian Eriksen.

– Det var en tøff kamp («hard fought»), i begge ender av banen. Ja, vi vi er veldig fornøyd, sier Christian Eriksen.

– Han viser virkelig speed, og Eriksens pasning er fantastisk, er Freddie Ljungbergs umiddelbare ekspertkommentar i Viaplays studio.

Dermed fikk manager Erik ten Hag med seg de tre poengene hans Manchester United absolutt trengte foran den såkalte VM-pausen.

MATCHVINNER-BRØLET: 18 år unge Alejandro Garnacho har nettopp sørget for tre poeng til Manchester United, noe hans kaptein Bruno Fernandes også viser glede over.

Når Premier League setter i gang igjen etter mesterskapet i Qatar 26. desember er de helt oppe i tabell-ryggen på Tottenham Hotspur på 4. plass, med 26 poeng etter 14 kamper - mot London-klubbens 29 poeng etter 15 kamper.

Det vil si med i kampen om en plass i gjeve Champions League.

Fakta Yngste siden 2009 Ifølge Optas statistikk er Alejandro Garnacho den yngste matchvinneren - etter 90.spilleminutt - siden Federico Macheda gjorde det samme i april 2009. Daværende United-spiller Macheda var 17 år og 226 dager da han scoret mot Aston Villa, Garnacho 18 år og 135 dager da han nå sørget for 2–1 over Fulham. Les mer

– Borte mot Fulham skal de vinne, uttalte Viaplays ekspertkommentator Freddie Ljungberg i rettighetshaverens hjemmestudio før oppgjøret - det siste før VM-perioden - kom i gang.

Ingen tvil der altså, på tross av at hans ekspertkolleger til stede på Craven Cottage pre match var opptatt av å hylle hjemmelaget for det ene og det andre. Ikke minst evnen til å underholde.

Før vi tar oss til selve kampen; Cristiano Ronaldos navn var ikke å finne i Uniteds startellever, på reservebenken eller tribunen - «nowhere to be seen», spekulasjonsfråtset engelske medier.

Varsel var gått ut om at Malacia på Uniteds høyre forsvarskant ville få problemer med å stoppe venstrekantangripende Fulham.

Det fikk han, og lagkameratene som strengt tatt burde ytt ham større grad av backing.

Sprellkjappe Willian løp nærmest United i stykker, gang på gang. På den annen side gjorde United også det, ikke minst i forløpet til Christian Eriksens 1–0-scoring. Uniteds Casemiro brøt ned Fulham på midtstreken, kjapp, kjapp, kjapp - pasningsspill av første klasse (Casemiro/Martial), i nest siste øyeblikk av kaptein Bruno Fernandes.

I sin Premier League-kamp nummer hundre «fant» portugiseren dansken på lengste stolpe, der Eriksen kunne skli inn ballen bak Fulhams tyske keeper Bernd Leno i 14. spilleminutt.

Eriksen kunne - nei burde - ha lagt på til 2–0 rett før pausen. Helt umarkert fikk han anledning til å kitte til ballen etter et - igjen - perfekt innlegg fra Fernandes, denne gangen fra høyre kant.

Leno var heldig som kunne se ballen fyke forbi hans høyre stolpe.

Helt i begynnelsen av andre omgang var han god da svenske Elanga ble spilt fri og med venstre fot siktet ballen mot høyre hjørne - som Fulhams siste skanse dekket og reddet mesterlig.

Han skulle imidlertid få mer å henge fingrene i. United satte inn et (kortvarig, skulle det vise seg) solid trykk. Men Fulham red det straks av, og fikk frem to solide utligningssjanser - som David De Gea stoppet på spektakulært vis.

– Vi tapte forrige kamp og det var viktig for oss å komme tilbake på vinnersporet. Fulham vafr gode, aggressive og godt organisert, påpeker Uniteds Bruno Fernandes etter kampen.

Det spektakulære var ikke over. I 59. minutt forlot Harry Wilson banen til fordel for Daniel James, som to minutter senere plutselig dukket opp rett foran nesen på De Gea - og der mottok et perfekt innlegg fra Tom Cairney.

Etter et meget godt opptrekk, som det heter i et annen type ballspill.

1–1 - fullt fortjent etter at Fulham fikk bremset United og deretter trykket gassen i bånn.

Palhinha vartet så opp med et brassespark etter et hjørnespark. De Gea sto - og bare det - der han skulle, og reddet det. United virket å ha gått opp i limingen, som en slags Mareritt United.

Men så var det slik at Alejandro Garnacho hadde kommet inn som erstatter for Anthony Martial i 73. spilleminutt. I det 92. spilleminutt dukket argentineren - født i Spania - opp der United antakelig må ha drømt om at han skulle dukke opp.

Matchvinner to minutter på overtid.

– Jeg synes vi dominerte i andre omgang, men ble straffet til slutt, sier Fulhams Tom Cairney.