TV 2-trøbbel under VM-thriller

Flere brukere meldte om trøbbel med TV 2 Play-appen. Akkurat mens VM-kvartfinalen mellom England og Frankrike pågikk.

Denne feilmeldingen kommer opp når VG forsøker å bruke appen.

Flere brukere meldte underveis at det var trøbbel med TV 2 Play-appen under VM-kvartfinalen mellom England og Frankrike. Problemene gjaldt særlig mot slutten av første omgang.

Omtrent klokken 21.25 rapporterer kanalen av TV 2 Play fungerer som normalt.

– En god del kunder mistet tilgangen mot slutten av førte omgang. I løpet av pausen løste problemene for de fleste, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, til VG.

– Vi må bare beklage ovenfor de som har blitt rammet.

TV 2 overvåker fremdeles alle systemer nøye

Musikeren Robin Sharma, kjent fra duoen Robin og Bugge, forteller at han i slutten av første omgang fikk trøbbel med appen og ikke lenger fikk sett kampen.

– Det er et i-landsproblem, så jeg skal ikke være så altfor skuffet, men det er kjipt, sier Sharma.

Han forteller at han har funnet en løsning på problemet, ved å se kampen via nettleseren på pc-en.

VG har vært i kontakt med en annen TV-seer, som er langt mer misfornøyd enn Sharma. Theodor Frisli fra Moelven sier at han gikk glipp av nesten halve førsteomgang, før problemet løste seg til andre omgang.

– Det er helt forferdelig at de driter seg loddrett ut under verdens største idrettsarrangement. Det er helt forferdelig at det går han i det hele tatt. Du er interessert, og så vet du ikke hvordan det går, sier Frisli.

VG var i kontakt med TV 2 som sa de ville undersøke saken.

– Det er en feil på TV 2 Play som gjør at kunder ikke får tilgang til tjenesten og VM-kampen som pågår. Det er usikkert hvor mange kunder som er rammet, og vi er i full gang med å feilsøke. Vi beklager og håper at dette løser seg raskt. Oppdatering kommer så fort vi vet mer, skrev Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, i en SMS.

Du kan også følge kampen i VG Live.

SE VIDEO – BURDE ENGLAND FÅTT STRAFFE HER: