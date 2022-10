Jakobs manager: – Verdensrekorden skremmer ham ikke

Gjert Ingebrigtsen er kjøpt ut av familieselskapet. Jakob Ingebrigtsen-manager Daniel Wessfeldt kaller teamet rundt løpestjernen for «solid» - og varsler flere sjanser til å senke sin personlige rekord på 1500 meter.

GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen (22) feirer sitt EM-gull på 1500 meter i Münchens Olympiastadion i august. Han vant også 5000-meteren i mesterskapet, etter VM-gull på distansen i juli - og sølvmedaljen på 1500 meter.

– Alle er fornøyd, alle ser frem mot dette. Nå kan de lene seg tilbake og dra på treningsleir med et system som fungerer, sier Daniel Wessfeldt.

Torsdag møtte han Jakob, Filip og Henrik i Stavanger for «samtaler med guttene» angående sesongen som har vært, og sesongen som kommer. I slutten av oktober reiser Filip og Jakob Ingebrigtsen til Flagstaff i Arizona for å trene i høyden.

Svenske Wessfeldt har lang fartstid som agent og manager for en rekke verdensstjerner i internasjonal friidrett. Han har fungert i den rollen for Team Ingebrigtsen i en årrekke.

Siden februar vel å merke uten Gjert Ingebrigtsen som trener for sine tre sønner Jakob, Filip og Henrik.

Fredag publiserte TV 2 en sak om trioen har løst ut Gjert Ingebrigtsen fra familiefirmaet de i syv år har hatt sammen, med en firedels eierskap hver. Nå er det delt i tre, med lik eierandel for brødrene.

Med det som bakgrunn svarer Wessfeldt «ja» på spørsmål om han anser «den nye konstellasjon», med Henrik Ingebrigtsen som koordinator for nye Team Ingebrigtsen, som solid.

Han påpeker også at han som manager og agent allerede har god kommunikasjon med friidrettsforbundets nyansatte Håvard Tjørhom.

Forbundets tidligere toppidrettssjef er nemlig tilbake som «ansvarlig for toppidretten», mens de siste fire årenes sportssjef Erlend Slokvik har gått inn i en overordnet administrativ rolle.

– Vil du være mer «hands on»?

– Jeg har er tett samarbeid med Håvard Tjørhom. Vi kjenner hverandre fra tidligere. Han er en god kar, og det er god kommunikasjon mellom oss og Henrik, svarer Daniel Wesfeldt på VGs spørsmål.

Tjørhom la tidligere denne uken også vekt på dette i et intervju i forbindelse med friidrettsforbundets offentliggjøring av landslaget for 2023.

VM i Istanbul i august er neste sesongs store mål for Team Ingebrigtsen, sier Wessfeldt. Han tilføyer imidlertid at det for årets VM- og EM-gullvinner vil være viktig å sette nye personlige rekorder.

– Han fikk ikke så mange sjanser til det på 1500 meter i løpet av sesongen i år. Han løp en fantastisk mile (1609 meter) på Bislett. Neste år vil han få flere muligheter på 1500 meter, sier Wessfeldt.

Konfrontert med alltid tilbakevendende «kan han slette verdensrekorden?», svarer han:

– Det skremmer ham ikke.

Han tilføyer at det er smart av Jakob Ingebrigtsen ikke å nevne det i særlig grad.

Marokkanske Hicham El Guerrouj satte sin verdensrekord 3.26,00 i 1998. Jakob Ingebrigtsens personlige rekord er 3.28,32, som han satte da han vant distansen i Tokyo-OL for 14 måneder siden.

Han avsluttet 2022-sesongen med årsbeste tid i verden på 1500 meter med 3.29,02 da ha vant Diamond League-finalen i Zürich for en drøy måned siden.

– Selvtilliten er høy hos ham. Han ser ingen utfordringer som umulige. Han vil i alle fall ikke bli dårligere, spår Wessfeldt.

– Og da vil det bli ganske bra, tilføyer Jakob Ingebrigtsens agent og manager - på vei hjem til Sverige etter sin snarvisitt på Team Ingebrigtsens hjemmebane.

Han sier også at Jakob Ingebrigtsen - som skal gifte seg med Elisabeth Asserson neste år - antakelig stiller til start i innendørs-EM i Istanbul i begynnelsen av mars.