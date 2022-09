Utvisning, straffedrama og ellevill målfest da Sola tente håp om overlevelse

I en kamp som hadde bortimot alt, inkludert et høljende nedbør, friske vindkast og et drøss av scoringer, var det til slutt Sola som kunne juble.

Sola-kaptein, Markus Svela tegnet seg på scoringslisten under torsdagens kamp.

SOLA – VIDAR 4–3

SOLA STADION:

– Det er en ubeskrivelig følelse og helt vanvittig fortjent at vi nå har marginene med oss, sier en lettet matchvinner til Aftenbladet, like etter oppgjøret.

– Når den siste der går inn så mister jeg det helt, og det tror jeg laget også gjorde, legger han til, med et bredt glis.

For det var et mektig jubelbrus som runget utover den regntunge gressmatta på Sola stadion i kveld, da kampleder Are Gabriel Høyland markerte sluttsignalet.

I et høydramatisk oppgjør, hvor premisset før kampen var at gultrøyene måtte vinne for å holde live i håpet om fornyet kontrakt i divisjonen, var det altså Sola som trakk det lengste strået.

Men det kunne sett så annerledes ut.

Vidar best ut av startblokkene

For etter bare en halvtimes spill ga gjestenes Finn Badou Jor Vidar ledelsen etter et flott forarbeid fra Jacob Jørgensen.

Omgangen var videre preget av flere gode målsjanser til hvert av lagene, men uten at det ble flere mål.

Etter sidebyttet, og på en feilvurdering fra vertenes målvakt, Eskil Leinebø, stanget Badou Jor inn 2–0 for rødtrøyene.

– Vi skulle være tette bakover og vanskelige å trenge gjennom, men det lyktes vi ikke med, sier Sola-trener Øyvind Helle Meling til Aftenbladet.

Han var imidlertid fornøyd med reaksjonen spillerne viste utover i oppgjøret:

– Vi hadde en god prat i pausen og ble enige om at vi måtte løse ting på en annen måte, sier han.

Finn Badou Jor jubler sammen med Simen Haugholm etter at førstnevnte satte inn 0–1 for gjestene.

Straffespark og rødt kort

Kampens store vendepunkt kom da timen var passert, og målsniken Tobias Åsbø ble felt inne i gjestenes sekstenmeter.

Dommeren nølte ikke og pekte på straffemerket, og belønnet samtidig Vidars målvakt, Sondre Svanes Strand med det røde kortet.

En korrekt avgjørelse, skal en tro angrepsspilleren selv:

– Klink rødt kort og klink straffespark. Jeg ligger jo sidelengs idet jeg avslutter, sier han til Aftenbladet.

Straffesparket ekspederte tidligere Stord-spiller, Sindre Klingsheim Høgås på utsøkt vis, og med det var Sola tilbake igjen i kampen.

Knappe tre minutter senere blir 1–2-redusering til 2–2-utligning for Sola:

– Når vi får scoringen rett etter å ha satt straffen, så faller de litt sammen, og vi får full tenning. Så gjelder det å kontrollere den tenningen, og det tar vi lærdom av, sier Åsbø.

Kampleder Are Gabriel Høyland kom i fokus etter at han dømte straffe til hjemmelaget, og valgte å vise ut Vidars sisteskanse.

– Fire cupfinaler

Kort tid etter at Sola hadde hentet opp resultatet, satte likevel gjestenes Simen Haugholm inn 2–3 for Vidar.

Deretter fulgte eufori og glede for gultrøyene når Åsbø satte inn 3–3, og 4–3 for vertene.

– Det er ubeskrivelig deilig at vi klarer å snu denne kampen, sier tomålsscoreren.

4–3 ble også sluttresultat, og bringer Sola opp på 21 poeng, to poeng bak Stord, som lørdag spiller hjemmekamp mot Sandnes Ulf 2.

– Nå tar vi en kamp om gangen framover, så har vi troen på at det skal være mulig å holde seg i divisjonen, sier Helle Meling.

Angrepsspiller Åsbø, omtaler de fire resterende kampene på følgende vis:

– Det blir enkelt og greit fire cupfinaler.

Kampfakta:

Sola – Vidar 4–3 (0–1)

3. divisjon avdeling 3, 22. serierunde

Sola stadion, rundt 70 tilskuere

Mål: 0–1 Finn Badou Jor (29.), 0–2 Finn Badou Jor (52.), 1–2 Sindre Klingsheim Høgås (64.), 2–2 Markus Svela (66.), 2–3 Simen Haugholm (77.), 3–3 Tobias Åsbø (85.), 4–3 Tobias Åsbø (89.)

Dommer: Are Gabriel Høyland, Rosseland BK

Gult kort: -

Rødt kort: Sondre Svanes Strand, Vidar

Lagoppstillinger:

Sola: Eskil Grønstøl Leinebø – Jesper Holta, Elias Rashidizadeh Dale, Erik Kringstad – Adam Oumar Touroupo, Martin Johnsen, Sindre Klingsheim Høgås, Isak Tobias Hamre Asheim (Runar Hansson 79.) Kristian André Knarvik, Tobias Vik Åsbø, Markus Svela (Mats Dahle Valvatne 68.)

Vidar: Sondre Svanes Strand – Øyvind Nilsen, Henrik Breimyr, Vegard Skjørestad, Kjetil Log Rogne, Andreas Breimyr, Sander Remme, Jakob Segadal Hansen (Chris André Formo 68.), Jacob Jørgensen (Adrian Schou-Andreassen 60.) – Finn Badou Jor, Simen Haughom