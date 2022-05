Her er klubbens nye navn – og hoved­sponsor er på plass

Ferdinand Nordahl og Trym Hamre Johannessen viser fram hjemme- og bortedrakten til Ryger - sammenslåingen av Viking Stavanger Håndball og SIF.

Sammenslåingen av Viking Stavanger Håndball og SIF tar form.

– Målet var å samles rundt et navn og en profil som både oser soliditet, er samlende og ikke minst viser at vi er hele regionens lag. Det føler vi at vi virkelig har lykkes med.