Manchester United rundspilt og ydmyket av Brighton: – Forferdelig prestasjon

(Brighton – Manchester United 4–0) Brighton hadde ikke vunnet på åtte hjemmekamper i ligaen, men da Manchester United kom på besøk ble det endelig seier – av typen meget stor og meget fortjent.

STORSEIER: Brighton-spillerne jubler etter Leandro Trossards 4–0-scoring.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Brighton hadde scoret 12 mål på 17 hjemmekamper i ligaen, og sto uten seier på de åtte siste forsøkene i ligaen hjemme på eget gress. Laget hadde én eneste seier på de siste 15 hjemmekampene i ligaen.

– De spilte oss ut. De hadde alltid en løsning, presset oss og fortjente resultatet. De fortjente å vinne, og vi fortjener å være i den posisjonen vi er i nå, sa United-stjernen Bruno Fernandes til Sky Sports etter ydmykelsen.

Artikkelen oppdateres.

Manchester United vant 3–0 mot Brentford mandag, og stilte med samme mannskap i kveld. Manager Ralf Rangnick hadde ikke sett for seg at hans nest siste kamp i klubben skulle bli så skrekkelig.

– Det var en forferdelig prestasjon. Fra første til siste minutt. Vi kan bare be om unnskyldning for denne prestasjonen og et ydmykende tap, sa Rangnick etter sjokktapet.

Manchester United-fansen som var til stede på stadion sang «you’re not fit to wear the shirt» mot sine egne spillere.

– Det gjelder meg også. Det vi gjorde i dag, og det jeg gjorde i dag, var ikke godt nok til å ha på seg en Manchester United-trøye – det aksepterer jeg, sa Fernandes selvransakende.

For Brighton-spillerne til kollega Graham Potters var påskrudd fra start, og tok fortjent ledelsen da kvarteret var spilt.

Moisés Caicedo banket til fra 20 meter og ballen snek seg mellom bena til Victor Lindelöf og inn helt borte ved stolpen til høyre for David de Gea. Flere scoringer ble det ikke før pause, men tidlig i andre omgang dundret venstreback Marc Cucurella ballen opp i krysset etter forarbeid av Leandro Trossard.

FORTVILER: Cristiano Ronaldo reagerer slik etter at Brighton har scoret sitt fjerde mål.

Brighton fortsatte bare å kjøre på, og Pascal Groß ordnet 3–0 etter et herlig angrep der han rundet av med å lure bort Raphaël Varane og overliste De Gea.

Trossard kranglet inn 4–0 like etter at Brighton-spiss Danny Welbeck var nær ved å lobbe inn en scoring mot sin gamle klubb. Scoringen ble sjekket for hands, men etter en VAR-sjekk ble den godkjent.

Da var det spilt 60 minutter, og Cristiano Ronaldo sto oppgitt på midtbanen og lo mens Brightons spillere og fans jublet.

Manchester United hadde et par store sjanser til å redusere, men klarte ikke å score på en nitrist aften. Edson Cavani og Bruno Fernandes testet Brighton-keeper Robert Sánchez, men i realiteten var det hjemmelaget som var nærmest flere scoringer. Blant annet hadde nevnte Welbeck et skudd som strøk stolpen i sluttminuttene. 31-åringen ble ligamester med Manchester United i 2013.

Ni år senere har avstanden til toppen aldri vært større i moderne tid.

Manchester United har nå sluppet inn 34 mål på 18 kamper i ligaen, og har aldri sluppet inn flere mål i løpet av en Premier League-sesong. De står med 56 baklengsmål og har én kamp igjen.

Klubben vil også bli stående med færrest seirer i løpet av en sesong siden det ble Premier League i 1992/93-sesongen. Erik ten Hag har en enorm jobb foran seg når han tar over som manager på Old Trafford etter denne sesongen.

Nå ligger Manchester United på sjetteplass, men kan bli tatt igjen av West Ham, som ligger seks poeng bak med to kamper til gode. Manchester United møter Crystal Palace borte i siste serierunde.