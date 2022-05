«Samba» Sunde i scoringshumør mot Havørn 2

Anført av Even Eriksen «Samba» Sunde vant Fiskå 2 4-0 over Havørn 2 i 7. divisjon, Rogaland - Avdeling 2 i fotball for menn tirsdag. Fiskå 2 tok sin første seier i årets sesong.

