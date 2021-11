Hildeborg tok sølvmedalje og satte ny verdensrekord

Den 38 år gamle vektløfteren, Hildeborg Juvet Hugdal, satte lørdag ny verdensrekord i benkpress i Stavanger. Men Sauda-jenta måtte nøye seg med sølvmedalje til slutt.

Det ble både verdensrekord og VM-sølv for Hildeborg Juve Hugdal.

Thommas Husevik Videojournalist

Det var hennes uttalte mål, og hennes store ønske.

Lørdag ble det både VM-sølv og ny verdensrekord i benkpress på hjemmebane for den 38-årige vektløfteren fra Sauda, Hildeborg Juvet Hugdal.

Med det satte hun et nærmest perfekt punktum for en 25 år lang vektløfterkarriere.

Verdensmesterskapet i styrkeløft har i år vært arrangert i Stavanger idrettshall, fra 8. til 13. november.

Konkurransen omfatter tre disipliner: markløft, benkpress og knebøy, som alle premieres individuelt, før totalen av de tre gir en sammenlagtvinner.

For Hildeborg, som før mesterskapet uttalte et håp og et ønske om en pallplass, endte det med sølv i klassen over 84 kilo.

Muskeljenta fra Sauda noterte seg for 257,5 kilo som sin bestenotering i knebøy, 227,5 kilo og verdensrekord i benkpress, og 202,5 kilo i markløft.

Det resulterte i henholdsvis femte-, første- og åttendeplass i de individuelle øvelsene, og en andreplass til slutt.

38-åringen kan nå feire både ny verdensrekord og VM-sølv, før hun trer inn i rekken av pensjonerte vektløftere.