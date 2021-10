Sel kan ta med seg Bryne-gutter til Haugesund

Even Sel har signert trenerkontrakt for tre år med FK Haugesund.

1. januar tiltrer Even Sel som assistenttrener for FK Haugesund. Han ser ikke bort fra at en nåværende Bryne-spiller eller to blir med over Boknafjorden.

