Lukas Kristoffersen Emanuelsen ble tomålshelt mot Sandnes Ulf

Lukas Kristoffersen Emanuelsen sto for den avgjørende scoringen da Vidar slo Sandnes Ulf 3-2 i G19 Elite, rogaland lørdag. Det var årets første seier for Vidar.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vidar tok ledelsen tidlig etter scoring ved Emanuelsen, men Filliph Thulin Kamfjord sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-2. Ett kvarter før sidebytte tok Sandnes Ulf ledelsen ved Mosa Sultan. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1 til Sandnes Ulf.

Redusert til ti spillere

Vidar var uheldig å scoret selvmål noen minutter ut i andre omgang. Emanuelsen ble den store helten for hjemmelaget, da han avgjorde kampen da det var spilt ett kvarter av andreomgangen. Sandnes Ulfs Endre Hjertager Osenbroch ble sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort etter 90 minutter.

Topper tabellen

Vidars Jonatan Sverresønn Svelland og Adrian Alexander Spetz-Markussen pådro seg gult kort. For Sandnes Ulf fikk Torger Haga Brueland gult kort.

Etter lørdagens kamp er Vidar på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Sandnes Ulf er nummer to med null poeng.

Vidar møter Randaberg 18. august, mens Sandnes Ulf spiller neste kamp mot Vard Haugesund 22. august.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.