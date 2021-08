Bryne slo Klepp på hjemmebane

Bryne startet sesongen med 5-1-seier mot Klepp i J15 Elite, rogaland tirsdag.

Marte Espedal ga Bryne ledelsen etter 20 minutter, men Klepp utlignet til 5-1 da Sarah Sinclair Ege satte ballen i mål ti minutter senere.

Sikker fra straffemerket

Ella Gjøse Oftedal (Bryne J15) scoret fra straffemerket etter 62 minutters spill, og Yvette Melania sørget for Bryne-jubel da hun satte inn 5-1 like etterpå. Tiril Sørensen økte til 4-1 for Bryne etter 67 minutter, og Tuva Seland Karlsbakk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Bryne.

Mye å se frem til neste runde

Bryne spiller neste kamp mot Madla 17. august, mens Klepp møter Viking 22. august.

