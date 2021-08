Har spilt sitt siste OL: Røper hvor lenge hun fortsetter karrieren

Hun kommer ikke til å jage noen ny OL-medalje. Nå forteller Marit Malm Frafjord hvor lenge hun tenker å fortsette med håndballen.

Smilte til slutt: Marit Malm Frafjord var skuffet fredag. Søndag morgen var smilet tilbake. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge - Sverige 36–19: – Ett år til. Så tror jeg «det er det», sier 35-åringen til Aftenposten.

I et større intervju med Adresseavisen før OL snakket Malm Frafjord om en karriere som nå teller 13 mesterskapsmedaljer for Norge.

Og med bronsen rundt halsen er Malm Frafjord tydelig på at den lange karrieren nå går mot slutten.

Hun er innstilt på én Esbjerg-sesong til, og deretter å legge harpiksen på hylla.

Satser mot VM

Samtidig er veteranen tydelig på at hun satser for fullt dette siste året. Malm Frafjord har dermed stilt seg til disposisjon for landslagssjef Thorir Hergeirsson med tanke på VM i desember.

– Ja, om jeg er frisk og god nok. Så får vi se litt hva planen til trenerne er, sier Malm Frafjord til det.

I storseieren over Sverige fikk forsvarsspesialisten også være med en del i angrep, og noterte seg for to scoringer.

Bronse-Tomac: Marta Tomac er tydelig på at det handlet om gull, men var bronse-stolt søndag morgen. Foto: Stian Lysberg Solum

Fortsetter i Vipers

Og både Malm Frafjord og «trønderkollega» Marta Tomac var godt fornøyde søndag morgen - selv om Tomac også kalte en spade for en spade:

– Vi kom hit for å ta gullet. Jeg skal ikke legge skjul på det. Samtidig har jeg det veldig bra nå. Vi vant bronse, og jeg er stolt av laget: At vi klarte å reise oss etter Russland-kampen, forteller Tomac - som fortsetter i Kristiansand også i høst.

– Ja, jeg har to år igjen av avtalen med Vipers, og motivasjonen er stor, sier hun - også med tanke på landslaget.

Mens datter Tomac etter hvert skal tilbake til Kristiansand, er pappa Zeljko på vei tilbake til Trondheim.

Han er assistenttrener på herrelandslaget, som røk ut i kvartfinalen.

30-åringen synes det har vært fint å ha fare i nærheten, i en ellers covid-lukket OL-leir:

– Vi hadde noen samtaler over en kaffekopp underveis. Selv om vi hadde to ulike planer med OL (han med herrene, hun med kvinnene), var det utrolig fint å få oppleve å være her sammen med pappa, sier Tomac.