Ut etter VG-intervju: – Ja, jeg ødelegger karrieren

Sergej Karjakin (32) innrømmer at sjakk-karrieren kan være over som følge av hans sterke støtte til Vladimir Putin og krigen i Ukraina.

I NORGE: Sergej Karjakin fotografert under Norway Chess i 2021. Heretter kan det bli langt mellom invitasjonene til større turneringer utenlands.

Dermed bekrefter han Magnus Carlsens uttalelse til VG mandag. Der svarte verdensmesteren «jeg tviler på det» på spørsmål om han tror Karjakin kan komme tilbake på topplan.

Nordmannen uttalte også at han er usikker på om utestengningen av russeren er det riktige - fordi Karjakin oppnår det han ønsker - å bli «en martyr» for det som fremstilles som for Vestens «sanksjonstyranni».

Karjakin kalte på sosiale medier tirsdag uttalelsene til Carlsen for «støtte», selv om nordmannen sa at russerens uttalelser om krigen ikke på noen måte er akseptable.

– Klarte ikke å tie

Den russiske sjakkstjernen stilte senere tirsdag til et større intervju med den russiske nyhetskanalen Rossija-24.

– Ja, jeg ødelegger karrieren min med dette. Men på den annen side er ikke sjakken hele livet mitt. Anatolij Karpov sa at sjakken er hele livet hans. Men sånn er det ikke for meg.

– Jeg er patriot av landet. Jeg er statsborger i Russland. Når det er en vanskelig situasjon, så vil jeg først og fremst støtte landet mitt. Jeg klarte ikke å tie, sier Karjakin i intervjuet.

– Ingen tvang meg, ingen spurte meg, det var gale folk som skrev at jeg fikk penger for dette – nei, selvfølgelig får jeg ikke det. Alt var mitt initiativ.

Har anket

Sergej Karjakin hevder at han har fått tusener av støtteerklæringer den siste tiden, særlig på sosiale medier. En titt i kommentarfeltene tyder på at andre er av en helt annen oppfatning.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bestemte for et par uker siden at Karjakin skal utestenges fra alle turneringer i seks måneder.

Reaksjonen kom etter at den russiske sjakkspilleren ved en rekke anledninger hadde uttalt sin støtte til president Vladimir Putin og invasjonen av Ukraina. Han har gått lenger enn de fleste i støtten til krigen. Han skrev til og med et brev til president Putin der han kalte Ukrainas opptreden i utbryterrepublikkene Luhansk og Donbas for et «folkemord», og at han håpet folket der kan «frigjøres».

Tirsdag lovte han at han skal dra til Donbass så snart dette området øst i Ukraina er «frigjort». Karjakin har anket dommen til CAS (idrettens voldgiftsrett).

VGs intervju med Magnus Carlsen vakte stor oppmerksomhet i Russland tirsdag. Selv om verdensmesteren er sterkt uenig med Karjakin i alt han mener om krigen, er Carlsen også usikker på om utestengning av russeren er det rette.

– Nærmere Vesten

– Det er forståelig at Magnus er nærmere Vesten. Men jeg vet at Carlsen først og fremst er en idrettsutøver som respekterer sportslige prinsipper. Han liker å vinne på brettet, skriver Karjakin på Telegram.

– Carlsen har posisjonen til en adekvat idrettsutøver, mener den kjente politikeren Dmitrij Svisjtsjov, mens tidligere verdensmester i sjakk Anatolij Karpov sier:

– Jeg forventet ikke at Magnus skulle komme med en slik uttalelse.

Magnus Carlsen og Sergej Karjakin er jevngamle og har møttes i bortimot 100 partier i sine karrierer.

Som følge av utestengningen miser Karjakin sommerens «kandidatturnering», der åtte mann kjemper om retten til å møte Carlsen i VM-kamp i 2023.