Kjempetabbe avgjorde: – 99 prosent sjanse for at Carlsen vinner VM

DUBAI (Aftenposten): Jan Nepomnjasjtsjij gjorde en brøler. Etterpå forsvant han fra brettet en stund.

Jan Nepomnjasjtsjij gjorde en stor tabbe i søndagens parti mot Magnus Carlsen.

MAGNUS CARLSEN-JAN NEPOMNJASJTSJIJ 1–0: Magnus Carlsen fosser nå frem mot VM-seier. Søndag tok han sin andre seier i VM-kampen her i Dubai, etter en stor tabbe fra motstander Jan Nepomnjasjtsjij.

Jo da, seks partier gjenstår. Men Carlsen leder 5–3, og man trenger bare 7,5 poeng for å vinne. Dermed blir ledelsen svært vanskelig å hente inn – spesielt siden remis er et normalresultat på toppnivå.

– Jeg tror ikke det er mulig å komme tilbake etter to dårlige partier på så kort tid, sier den russiske stormesteren Jevgenji Romanov til Aftenposten.

– I tillegg kommer den fryktelige hviledagen (mandag). Tenk deg hvordan man føler seg på hviledagen etter et så dårlig resultat, fortsetter Romanov, som tidligere var norsk landslagstrener.

Tidligere juniorverdensmester Aryan Tari mener det er 99 prosent sjanse for at Carlsen nå vinner VM-kampen.

– «Nepo» må vinne 4–2 på de seks siste partiene. Så langt har han ikke fått til noe som helst med de hvite brikkene. Jeg kan ikke se for meg at han klarer det, saTari i VGTVs sjakksending.

– Det ser veldig lyst ut nå, sa Carlsen selv til VGTV.

Jan Nepomnjasjtsjij så fortvilet ut over sin fortapte stilling. En stor tabbe ledet ham dit.

Hvorfor var det en tabbe?

Partiet fulgte russisk åpning, som ofte fører til tamme partier. Men begge spillerne overrasket med trekkene underveis.

Etter to og en halv time spill så likevel remis usannsynlig ut. Men så skjedde det: En stor tabbe fra Nepomnjasjtsjij!

Her har «Nepo» flyttet bonde til b5 og truet Carlsens hvite løper. Problemet er: Carlsen kan flytte dronningen til a3. Da truer han både kongen og a-bonden til «Nepo». Når kongen da flytter seg ut av sjakken, kan Carlsen ta a-bonden. Når «Nepo» da tar Carlsens hvite løper, tar Carlsen løperen på d7. Oppsummert: Begge mister en løper, men «Nepo» mister i tillegg en bonde.

Russeren hadde 50 minutter igjen på klokken da han gjorde trekket.

– Jeg ble veldig overrasket. Min første tanke var at jeg hadde oversett noe. Men etterhvert så jeg ikke helt hva det skulle være. Det var en positiv overraskelse, sa Carlsen til NRK etter partiet.

I VGTVs studio brukte Jon Ludvig Hammer ordene «gigantisk tabbe» og «skandale» om trekket til Nepomnjasjtsjij.

– Game over. En bonde under og en dårlig stilling. Dette er bare et tapt parti. Det er sinnssykt – en så stor tabbe. Veldig merkelig, sa sjakkstjernen Anish Giri i sendingen til chess24.com.

– Jeg er veldig fornøyd. Begge var litt slitne etter tunge partiet for noen dager siden. Jeg spilte enkelt i dag, men klarte å sette ham i problemer etterhvert. Det gikk Gikk overraskende greit, egentlig, sa Carlsen til NRK.

Var borte

Etter tabben var Nepomnjasjtsjij åtte minutter på pauserommet – mens klokken tikket videre.

Kanskje satt han og fortvilte for seg selv.

Når han kom tilbake, så han ut som en slagen mann.

– Hvordan føles det egentlig for en sjakkspiller å gjøre så store tabber?

– Det er en så ubehagelig følelse. For meg er det sinne. På innsiden pleier jeg å skrike på meg selv, sier Dommaraju Gukesh (15) – et av verdens største sjakktalenter – til Aftenposten.

– Hvor overrasket er du over Nepomnjasjtsjijs trekk?

– I et VM kan alt skje. Presset er umulig å forestille seg. Det er sjakkens største scene. Så jeg forstår tabbene som skjer, ikke bare i dette partiet, sier Gukesh.

Tabben – og påfølgende dårlige «Nepo»-trekk – førte partiet inn i et dronningsluttspill der Carlsen hadde to flere bønder. Det var enkelt for nordmannen å vinne – og til slutt ga Nepomnjasjtsjij seg.

Det niende VM-partiet spilles tirsdag. Førstemann til 7,5 poeng vinner VM.