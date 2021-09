Oilers kollapset på Hamar: - Ræva andre og ræva tredje

I sesongens andre kamp var Stavanger Oilers i ledelsen tre ganger borte mot Storhamar, men det holdt ikke. En skikkelig kollaps og syv baklengs sørget for stortap.

Oilers ble flere nummer for små da de møtte Storhamar på borteis. Selv om de ledet flere ganger, så spilte de en ganske svak match.

Christoffer Hjalmarsson

Storhamar - Stavanger Oilers: 7–4

HAMAR: -Hva skal jeg si? Første periode er ok, så ræva andre og ræva tredje. Jeg skjønner ikke hvorfor vi har den tendensen til at vi starter bra og så slipper vi oss ned i andre periode. Og i dag har vi ikke det som skal til for å komme tilbake i tredje, sier en svært kritisk Anders Tangen Henriksen som egentlig ikke skjønner hva som skjedde.

– Vi scorer fire mål på bortebane. Fire mål på Hamar… det skal holde til seier. Så vi må bare se på video egentlig og se hva vi gjør feil og lære av det, slår Henriksen fast.

Det var en rolig start på begivenhetene på Hamar der ingen av lagene satt virkelig fart fra start. Litt klassisk «ta og føle på» før ting begynte å sette seg, og da var det Storhamar som kom først til det.

Erik Salsten fikk gode betingelser da han kunne trampe fremover og avslutte, Henrik Holm avverget. Oilers slet fortsatt med å etablere seg fremover og virkelig ille var det i overtall. For en glipp bakover gjorde at Patrick Thoresen kom helt alene med Holm. Igjen viste keeperen sin klasse da han var kvikt oppe med votten.

Etter hvert begynte ting å sitte for Oilers og Patrick Ulriksen burde scoret da han ble satt opp av Markus Søberg. Uttellingen kom imidlertid da Magnus Hoff kriget seg fremover før ha fikk gitt til Anders Tangen Henriksen. En rapp direkteavslutning og 1-0 for Oilers.

Anders Tangen Henriksen omfavnes etter å ha sendt Oilers i ledelsen mot Storhamar.

Så kom et nytt overtall og da viste Oilers hvordan det skal gjøres. Sander Hurrød fikk pucken på blå og dro til. Med trafikk foran kassa så snek den seg hele veien inn i nota.

Et par minutter før pause svarte Storhamar da et distanseskudd fikk en styring rett foran Holm. Oilers ledet dermed 2-1 til pause.

– Dette var en berg- og dalbane. Vi får en god start selv om det kanskje var litt for enkelt å få 2-0. Når Storhamar da kommer med en annen innstilling blir vi passive og vi bare seg på hva som skjer, og så tar vi alt for mange utvisninger. Disiplinen er dårlig, oppsummerer Oilers-trener Juha Kaunismäki.

Ledelsen glapp, glapp og glapp

Oilers startet andre periode i undertall grunnet en utvisning på M. Hoff og det straffet seg. Rasmus Ahlholm satt pucken i nettet for Storhamar i overtall. Oilers var imidlertid raskt tilbake i ledelsen da Jarrett Burton viste prikkskyting av ypperste kvalitet. Nysigneringen spant rundt og kastet pucken opp i vinkelen.

Deretter ventet et par rolig minutter før det virkelig eksploderte. Da stort sett med negativt fortegn for Oilers. To unødvendige utvisninger sørget for spill i tre mot fem og det utnyttet Storhamar og dermed var det 3-3.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger vi ble utvist, men det føltes som om vi spilte to fulle perioder i undertall. Det går jo selvfølgelig ikke i lengden og da får de noen mål og et par enkle spretter der. Det gir de mer selvtilitt, men vi er fortsatt med i kampen. Men vi setter ikke våre sjanser og så blir det egentlig litt styggere enn hva det egentlig er, forteller Dennis Sveum.

Igjen skulle Oilers ta ledelsen, da etter en gavepakke når Tangen Henriksen fikk servert pucken foran mål, men så ble det bekmørkt. De maktet ikke å holde på ledelsen Storhamar utlignet ved Eirik Salsten. Så kom kveldens bunnpunkt når pucken ble kastet mot mål fra rundvantet og Holm rotet den inn mellom bena.

Henrik Holm måtte etter hvert plukke ganske så mange pucker ut av nettet da Oilers møtte Storhamar.

Storhamar i ledelsen for første gang, det etter at Oilers altså hadde ledet tre ganger! Hjemmelaget kunne fort økt ledelsen også for de skapte flere store sjanser, men Oilers slapp unna frem til pause.

Straffet av «sin egen»

Etter målfesten i andre periode ble det litt færre scoringer i siste akt, men Storhamar tok tidlig kontroll på begivenhetene. Samtidig fortsatte Oilers å gi bort pucken i midtsonen og det sørget for at hjemmelaget slo kontra etter drøyt fem minutter. Oilers-kjenning Robin Haglund Mathisen kom alene med keeper og gjorde ingen feil.

Deretter bølget det mye frem og tilbake, men Oilers slet med å komme til de helt store sjansene. For Storhamar sin del var det mange gode muligheter til å øke ledelsen.

Helt på tampen ble ydmykelsen gjort komplett da Salsten satt inn 7-4 i tomt mål. Dermed ble det tap for Oilers i sesongens andre kamp.

KAMPFAKTA

Storhamar – Stavanger Oilers 7-4 (1-2, 4-2, 2-0)

Fjordkraftligaen, 2. serierunde

CC Amfi: 1.316 tilskuere

Mål: 0-1 Anders Tangen Henriksen (M. Hoff)(10:00), 0-2 Sander Hurrød (Østby, Whitney)(11:44 PP), 1-2 Mats Mostue (Thoresen, Olsen)(17:24), 2-2 Rasmus Ahlholm (Olsen, Engebråtem)(21:25 PP), 2-3 Jarrett Burton (L. Hoff, Tangen Henriksen)(24:31), 3-3 Espen Olsen (Thoresen, Ahlholm)(29:56 PP), 3-4 Tangen Henriksen (30:32), 4-4 Eirik Salsten (Zettergren, Andersson)(32:18), 5-4 Patrick Elvsveen (Bjerke, Edvardsen)(36:14), 6-4 Robin Haglund Mathisen (Elvsveen)(45:02), 7-4 Salsten (Zettergren)(59:14)

Hoveddommere: Tor Olav Grøtnæs Johnsen og Christian Bo Persson

Utvisninger: Storhamar 3x2 minutter – Oilers 6x2 minutter

Skudd: 30-23

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Dennis Sveum og Noha Bergesen Aarthun

2. backpar: Patrick Ulriksen og Kristian Østby

3. backpar: Nicolai Bryhnisveen og Andreas Klavestad

Løpere:

1. rekke: Sander Hurrød, Steve Whitney og Markus Søberg

2. rekke: Ludvig Hoff, Jarrett Burton og Tommy Kristiansen

3. rekke: Magnus Hoff, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen

4. rekke: William Kuisma, Andre Strandborg og Christoffer Karlsen