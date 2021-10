Syk RBK-stjerne ble sittende på benken da trønderne la press på serielederen

Trønderne gjorde jobben mot tabelljumbo Klepp og sørget for at det blir minst seriesølv denne sesongen – og Champions League-spill neste år.

RBK hadde full kontroll og vant oppskriftsmessig mot Klepp lørdag ettermiddag.

Klepp 0–3 Rosenborg

Fra start til slutt hadde RBK full kontroll mot bunnlaget. Trønderne tok tre viktige poeng etter scoringer av Emilie Joramo, Lisa-Marie Karlseng Utland og Elin Sørum.

– Du ser til å begynne med at vi spiller vår tredje kamp på ei uke. Alt gikk i «slow motion». Men når vi får den første scoringen, skjer det noe med spillerne. Derfra og ut var det solid.

Slik oppsummerer RBK-trener Steinar Lein 3–0-seieren mot Klepp.

Seieren gjør at RBK har sikret seg Champions League-spill (playoff) til neste år. I tillegg blir det minst seriesølv. Trønderne er fortsatt med i gullkampen – med to kamper igjen å spille.

– Legger press på dem

Serieleder Sandviken lå fire poeng foran RBK med tre kamper igjen å spille før lørdagens oppgjør. Vestlendingene møter Avaldsnes søndag.

– De har en vanskelig bortekamp i morgen, og nå legger vi press på dem. Det er fint, sier Lein.

Lein gjorde én endring på laget som slo LSK 2–1 i midtuka. Landslagsprofil og nøkkelspiller Julie Blakstad var henvist til benken for første gang siden hun debuterte for klubben i fjor sommer, mens Emilie Joramo var tilbake i startelleveren.

Adresseavisen får opplyst at Blakstad sliter med forkjølelse og en mindre alvorlig skade.

Smerter i ankelen og hofta

Lein bekrefter at opplysningene stemmer.

– Vi tenkte å starte med henne, men så vurderte vi det dithen at det var best å droppe det. Hun er forkjølet og hoster mye. Formen er ikke god akkurat nå. Det har vært mye for Julie i lang tid. Hun spiller alt for oss og landslaget, i tillegg er hun student. Jeg tror det var lurt av oss å hvile henne i dag, sier Lein.

– Hvilken skade sliter hun med?

– Etter landslagsoppholdet har hun hatt vondt i en ankel. I tillegg har hun kjent smerter i hofta etter LSK-kampen tidligere denne uka. Men nå tar vi ingen sjanser, og da vil det nok gå greit med henne. Heldigvis har vi gode erstattere.

Lein valgte også å hvile Cesilie Andreassen, som har slitt i ukevis etter at hun fikk to hodesmeller på kort tid.

– Hun kjente i morges at det var best å hvile i dag. Men det går veldig bra med henne, sier han.

Banket ballen i krysset

RBK åpnet best og hadde god kontroll. Etter å ha produsert noen ok muligheter, fikk ungjenta Synne Brønstad en god skuddmulighet etter 22 minutter inne i 16-meteren til Klepp. Forsøket gikk like utenfor.

Så løsnet det for RBK.

Syv minutter før pause vartet Emilie Joramo opp med et fantastisk langskudd. Midtbanespilleren vendte bort en motspiller og banket ballen i krysset fra 25 meters hold. 1–0 til RBK.

Like etterpå satte Synne Skinnes Hansen ballen i mål fra kloss hold, men angrepet ble avblåst for offside.

41 minutter ut i kampen fikk Lisa-Marie Karlseng Utland stå alene inne i Klepp-boksen. RBK-spissen gjorde alt riktig etter å ha blitt servert av Elin Sørum. 2–0 etter en kontrollert heading signert Utland.

Det var også pauseresultatet.

Vant fortjent

Også i andreomgangen hadde trønderne god kontroll.

63 minutter ut i kampen kom den tredje scoringen. Denne gangen var det Sørum som noterte seg på scoringslisten. Hun plukket opp en retur inne i feltet og banket ballen nede i venstre hjørne. 3–0.

Klepp var aldri i nærheten av å matche RBK. Da sluttsignalet lød sto det fortsatt 0–3 på resultattavla, og med det kunne RBK-spillerne juble for nok en viktig seier i gullkampen. Nå blir det minst seriesølv og Champions League-spill (playoff) neste år.

Disse spilte kampen:

Rosenborg: Kristine Nøstmo; Mali Næss, Ina Vårhus, Emilie Bragstad, Kristine Leine; Elin Sørum, Emilie Joramo (Siw Døvle 80'); Synne Skinnes Hansen (Emilie Lein 76'), Synne Brønstad (Celine Nergård 76'), Maria Olsvik (Sarah Dyrehauge 67'); Lisa-Marie Karlseng Utland (Sara Kanutte Fornes 67').

Klepp: Kathrine Larsen; Ida Pedersen, Kristina Grøndal, Emma Brunes, Helene Broch; Ingeborg Skretting (Julie Austdal 46'), Ingrid Nødland (Susanne Vistnes 82'); Erin Greening, Marie-Yasmine D'Anjou, Anette Jensen; Kaja Karlsen (Kristina Maksuti 67')