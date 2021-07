Fløy sikret ett poeng med sein utlikning mot Arendal: - Helt fantastisk

Arendal tok ledelsen fra straffemerket ti minutter før slutt. Men så dukket Johannes Eftevaag opp og sikret ett poeng for Fløy.

Det endte med poengdeling, da Arendal tok imot Fløy. Foto: Shayan Jalilian

Arendal 1–1 Fløy (0–0): Arendal var store favoritter før møtet med et Fløy-lag som ennå ikke har vunnet en kamp i 2. divisjon. Men Arendalittene fikk det tøft. Andreas Hellum sendte hjemmelaget i ledelsen med ti minutter igjen å spille, men like før slutt utliknet Fløy-spiller Johannes Eftevaag med pannebrasken. Dermed endte det med poengdeling.

– Jeg vet ikke hvor han henta den fra, men det var fantastisk. Mange ville nok vært fornøyd med ett poeng, men jeg skulle gjerne hatt tre, sier Fløy-trener Vebjørn Urdal til Fædrelandsvennen etter kampen.

Arendal-trener Roger Risholt var langt fra fornøyd med ett poeng.

– Det er bittert. Fløy er veldig gode til å forsvare seg og gjør det vanskelig for oss, men vi skaper flest sjanser. Vi hadde fortjent tabelltopp etter denne kampen. Jeg synes vi er laget som «pusher» kampen, men så får vi en imot på slutten, sier en skuffet trener.

Slik var kampen

Det skulle bare ta et par minutter før vertene fikk servert en stor mulighet. Fløy-keeper Ante Knezovic slo vekk ballen rett i beina til Preben Skeie, som fikk skyte fra distanse. Men skuddet ble altfor svakt.

Et par minutter senere var det Fløy som meldte seg på. Mathias Grundetjern ble spilt opp i mellomrommet og rettvendte seg, før han slo en følsom stikker til Kristian Strømland Lien. Spissen kom alene med keeper, men ble avvinket for offside.

Vertene hadde initiativet i store deler av første omgangen, og etter 20 minutter kom de hvitkledde til en stor mulighet. Håvard Meinseth viste fram et enormt tempo på høyresiden og løp fra alt og alle. Så spilte han videre til Ermal Hajdari, som vartet opp med en sylfrekk skuddfinte, før skuddforsøket hans endte i metallet.

Ti minutter senere kom Fløy til en stor mulighet. Gjestene spilte seg fram til en avslutning fra utenfor 16-meteren, men skuddet til Thomas Nygaard gikk i nettveggen.

Fakta Kampfakta Arendal - Fløy Fotball, 2. divisjon, herrer Norac stadion Arendal 1–1 Fløy (0–0) Dommer: Anders Bodding (Haga) Mål: Andreas Hellum 1–0 (80'), Johannes Eftevaag 1–1 (89') Arendal startet med følgende ellever: Lars Jendal, Kristian Strande, Christer Reppesgård Hansen, Sune Kiilerich, Mads Madsen - Andreas van der Spa, Preben Skeie, Rasmus Christensen - Ermal Hajdari, Andreas Hellum, Håvard Meinseth Fløy startet med følgende ellever: Ante Knezovic - Jone Kleppa, Dejan Corovic, Mats Holt, Bjørnar Hove - Sebastian Fredriksen, Thomas Nygaard, Mathias Grundetjern, Arent-Emil Hauge - André Richstad, Kristian Strømland Lien Les mer

Dominerte banespillet

Hjemmelaget tok tak i andre omgangen fra første spark på ballen. Skeid hadde vunnet sin kamp tidligere på dagen, noe som betød at arendalittene måtte vinne for å gjenerobre førsteplassen i 2. divisjon.

Ti minutter ut i omgangen måtte Knezovic ut i full strekk for å redde en Arendal-avslutning. Noen minutter senere fikk Mads Madsen skutt etter et par fine kombinasjoner, men nok en gang var Fløy-keeperen raskt nede og reddet.

Arendal dominerte banespillet, men skapte overraskende få sjanser i andre omgangen.

Sein utlikning

Det så lenge ut som at det ville ende målløst på Norac stadion, men ti minutter før slutt fikk Arendal et straffespark. Den stilte Andreas Hellum seg opp for å ta, og fra straffemerket var han tryggheten selv. Limte ballen i venstre hjørnet. 1–0 Arendal.

Det meste tydet nå på at Arendal ville ta tre poeng, men Fløy nektet å gi seg. Like før slutt utliknet Johannes Eftevaag med et vakkert hodestøt, etter at han ble servert et strøkent innlegg av Jone Kleppa. Dermed fikk Fløy med seg ett poeng hjem til «Øya».

90 ′ Spillerbytte - Arendal Mathias Johansen Ermal Hajdari

90 ′ Mål for Flekkeroy IL! Arendal 1 - 1 Flekkeroy IL Mål: Johannes Eftevaag

Så utlikner Johannes Eftevaag med et vakkert hodestøt!

87 ′ Gult kort! Thomas Nygaard - Flekkeroy IL

81 ′ Spillerbytte - Flekkeroy IL Erik Marcussen Arent-Emil Hauge

Fem minutter igjen av ordinær tid. Fløy må angripe for å få med seg noe herfra, mens Arendal er veldig komfortable for øyeblikket. Hatt stålkontroll i andre omgangen.

81 ′ Spillerbytte - Flekkeroy IL Johannes Eftevaag Kristian Strømland Lien

Andreas Hellum sender hjemmelaget i ledelsen fra straffemerket!

80 ′ Arendal scorer på straffe! Arendal 1 - 0 Flekkeroy IL Mål: Andreas Hellum

80 ′ Straffe til Arendal

78 ′ Gult kort! Jone Bjerkreim Kleppa - Flekkeroy IL

Straffespark Arendal!

Arendal får et frispark i god innleggsposisjon. Men forsøket blir for upresist.

75 ′ Spillerbytte - Flekkeroy IL Mansor Said Muhammed André Rosmer Richstad

72 ′ Spillerbytte - Arendal Tobias Hafstad Rasmus Christensen

Nå er Tobias Hofstad også byttet inn for hjemmelaget. Leid inn fra eliteserielaget Tromsø.

Et stopp i spillet nå. Nygaard ligger nede etter å ha fått en smell.

Skeid vant sin kamp tidligere i dag, noe som betyr at Arendal er nødt til å vinne i dag for å gjenerobre førsteplassen i 2. divisjon. Skaper overraskende lite nå.

66 ′ Spillerbytte - Arendal Stefan Mladenovic Håvard Meinseth

Stefan Mladenovic er inne for vertene. En god spiller Fløy-forsvaret må se opp for.

Arent-Emil Hauge skyter fra 20 meter, men skuddet går langt over mål. Godt Fløy-spill.

Mads Madsen får rom til å skyte innenfor boksen, men Knezovic er raskt nede og redder.

Vi nærmer oss en time spilt nå. Arendal har full kontroll på kampen for øyeblikket.

Knezovic roter det nesten til for seg selv. Bruker altfor langt tid med ballen. Like før Skeie snapper opp den, men Fløy får avverget til et hjørnespark. Den påfølgende bølgen ender med at Fløy-keeperen må ut i full strekk for å redde et skudd fra distanse.

Speaker melder at det er 725 tilskuere på tribunen i dag.

Richstad kommer på en kontring. Prøver å spille ballen til en bedre posisjonert Nygaard, men den treffer ikke riktig adresse. Godt tenkt, men ikke så bra utført.

48 ′ Gult kort! Mads Nørby Madsen - Arendal

Den blir godt slått på første stolpe, men gjestene rensker ballen vekk.

Arendal spiller seg fram til et hjørnespark.

