Først gikk TIL-sjefen ut i avisen. Så kalte han inn spillerne til et møte.

Øyvind Alapnes vil vinne tilbake publikum og byens gunst.

KALTE INN: TILs daglige leder Øyvind Alapnes har ståltrua på klubbens nye retning og mener det vil være frukter, sportslig og økonomisk. Foto: Rune Robertsen

Daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes, gikk sist uke ut i iTromsø og Nordlys der han slo alarm om klubbens økonomiske situasjon.

I mange år har Trond Mohn og Sparebanken Nord-Norge berget TIL gjennom gaver. De gavene er det nå slutt på og klubben må klare seg selv, og Alapnes peker blant annet på spillesalg som en viktig faktor for klubben til å klare seg selv i fremtiden.

Avisartiklene har ført til kun positive reaksjoner, ifølge Alapnes selv.

– Det har ikke vært en eneste negativ reaksjon, verken internt eller eksternt, men tvert imot mange folk som har kommet til og sier de har lyst å hjelpe. Med hjelp mener jeg ikke med dollarsedler eller noen som har kommet og gitt oss tomt til en ny treningshall, men folk som er veldig glad i klubben og har lyst å bidra. Så sånn sett var det for mange greit å få et innblikk av hvor vi står som klubb, sier Øyvind Alapnes til iTromsø onsdag ettermiddag oppe i klubbens lokaler på Alfheim.

– Det er viktig at folk vet om hvor vi står som klubb, og at vi som klubb tør å stå i det og faktisk jobbe langsiktig med prosjekter. Dessverre er det ofte slik med langsiktige strategier at man må ta en oppstartskostnad, i dette tilfellet sportslig, som ofte er merkbar.

Kalte spillerne inn til møte

Alapnes endte med å kalle inn til et felles møte med spillergruppen før onsdagens trening for å utdype uttalelsene i media.

– Det vil variere sportslig og det vil variere på flere hold når man legger en strategi. En strategi krever endring og endringen skjer ikke med en gang og det hadde jeg et utrolig godt møte med spillergruppen med om i dag (onsdag), der vi faktisk snakket litt om dette, der vi også ga de et signal på at vi jobber langsiktig og at de er en del av faktisk det som skal bli TILs opptur og at vi tror på prosjektet, og at vi faktisk er imponert av det de holder på med fordi, vi har som klubb utpå banen produsert nok målsjanser til å vinne kamper og vi har sluppet til få nok sjanser til å vinne kamper, så vet alle at det har ikke blitt sånn i alle kampene, sier Alapnes.

Det var Alapnes selv som innkalte til møtet han omtaler som en «monolog» der han forklarte hvorfor han hadde gått ut med de dystre økonomiske fremtidsutsiktene.

– Det var også viktig å gi spillerne internt en forståelse av at vi tør å stå i det, sier Alapnes.

Vil frede Gaute

– Betyr dette at uansett hvordan det går i år, så sitter hovedtrener Gaute Helstrup trygt?

– Det vi ser er at det sportslig jobbes på en måte vi ønsker. Vi ser og opplever det er noe alle grupperingene i klubben stiller seg bak. Jeg opplevde også i ulike møter med spillerne at de har trua på det vi jobber med og så er selvfølgelig en del av det å være en eliteklubb, bygger også på resultater. På den andre siden, er vi ganske fast bestemt på at vi ser strukturene av noe vi tror på i fremtiden og vi er helt sikker på at avkastningen vil komme, sier Alapnes.

– Gaute sitter dermed trygt uansett hva som skjer?

– Hadde det vært opp til meg, hadde det ikke vært vanskelig å bekrefte det.

– Men det er ikke opp til deg.

– Det er opp til styret, ja. Jeg leder Gaute i det daglige, men jeg tror og oppfatter at også styret tror på det Gaute og teamet hans holder på med. Og fortsetter de den gode jobben, tror vi også det vil gi utslag i sportslige resultater.

«Unnskyld til byen»

TILs daglige leder mener også hans utspill var en slags «unnskyld til byen» Tromsø for klubbens sportslige nedtur som har vart en årrekke. Det ga han også beskjed om til spillerne.

– Jeg viste frem til spillerne to tabeller, først den i 2011 og så den i 2012 og sa at «det betaler vi enda for». Det var to kule år, men det som skjedde på slutten av 2012 med cupfinaletapet, er på en måte blitt et symbol på det som har skjedd helt frem til nå og det er nedre halvdel, mye gjeld på grunn av det sportslige suksessen vi har hatt.

– Vi har ikke gitt byen det den fortjener. Vi har endret strategier ofte, kastet gode penger etter dårlige penger og jeg mener fra den rollen jeg står i nå, at klubben må tøre å stå i det, sette et langsiktig spor som gjør at vi kan bygge noe stort. Dersom vi endrer strategi igjen nå, kan jeg forteller dere hvor vi ligger om to år.

– Fikk du deg noen overraskelser av det sto så ille til økonomisk i klubben?

– Jeg tror du må være særdeles naiv hvis du går inn i fotballen og tro du ikke kommer til en tøff økonomihverdag. Samtidig hadde jeg kanskje håpet det var litt mer handlingsrom, sier Alapnes diplomatisk.

Alapnes håper nå at klubbens nye, langsiktige strategi, vil kunne bære frukter, og hjelpe klubben økonomisk også på sikt.

– Jeg har ingen tro på strategien med å si at nå må folk komme på Alfheim og se på TIL fordi vi behøver det eller spille på samvittigheten. At næringslivsaktører skal spytte penger inn i TIL «fordi vi fortjener det», sånn fungerer det ikke. Det vi er nødt til å si er «sorry, vi har ikke forvaltet det vi skulle, på en god nok måte». Så håper vi at både publikum og aktører i byen faktisk vil se at prosessene vi har satt i gang, kan være frukter, det tror jeg på. Det ene er omstillingen av klubben. Det andre er at vi har et lag som produserer mye sjanser og slipper til få sjanser. Jeg ser ikke et klassisk nedrykkslag som spiller klassisk søppelfotball. Et klassisk nedrykkslag, ser jeg ikke i det her laget, sier Alapnes samtidig som A-laget trener foran RBK-kampen på kunstgresset utenfor.

– Må selge spillere

Ifølge TIL-lederen finnes det ikke nok kapital i byen til å redde klubben ut av et økonomisk uføre og at de dermed må rigge til en tropp av spilleren med potensial for salg.

– Når ikke inntektene kan komme gjennom byen, må det komme gjennom spillersalg. Vi får ikke solgt 30 år gamle spillere på høy lønn. Vi får solgt yngre spiller. Det betyr ikke at vi skal ha et lag med kun 20-åringer. Men skal de løfte seg, må de ha erfaring rundt seg. Den røde tråden blir likevel å forvalte den type spillere og faktisk kapitalisere på det jeg ser på som den eneste mulige måten: spillersalg.

Det er en klar strategi for klubben nå og fase inn unge spillere.

– Vi har det allerede slik at vi forsiktig skal plante unge spillere inn. Det vet Gaute og alle her. Men for å få unge spillere til og lykkes, må du gi de noen kamper der de mislykkes, uten at du mister trua på de. Jeg mener vi har flere unge talenter nå. Det de må forstå er trene, spise, sove og holde trua på det de holder på med, og så ha litt tålmodighet på toppen av det hele. Det skaper utfordringer ikke bare for oss, men for alle norske klubber, at noen 16-åringer får suksess med engang. Det er en trend som ikke må normaliseres. De fleste spilleren slår igjennom senere og trenger mer tid for å slå igjennom.