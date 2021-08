Tuxens OL-drøm brast i kvalifiseringen

Stuperen Anne Vilde Tuxen (23) maktet ikke å ta seg inn blant de 18 beste under timeterskvalifiseringen onsdag. Dermed er OL over for den norske flaggbæreren.

Anne Vilde Tuxen OL-debuterte på 10 meter tårnstup. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Onsdag forsøkte Norges eneste OL-stuper å kvalifisere seg til semifinale i tårnstup. De 18 beste av totalt 30 startende gikk videre til neste runde. Det gikk ikke for Tuxen, som endte tredje sist.

Tuxen hadde fremdeles en ørliten mulighet til å kvalifisere seg etter de tre første stupene, men et svakt stup i fjerde runde gjorde det vanskelig. Til tross for at hun hadde håpet på en bedre plassering, deppet ikke 23-åringen etter OL-debuten.

– Jeg har vært med i OL, blir det bedre? Nei! Jeg er storfornøyd. Dette har vært en drøm, jeg har fullført OL. Jeg synes det er helt sykt, sa hun til Eurosport etterpå.

Tuxen stupte med en støtte rundt den ene albuen og fortalte under intervjuet at hun har slitt i oppkjøringen.

– Det er nesten som et lite handikapp, i hvert fall i stuping. Jeg er bare fornøyd med at jeg henger sammen og har hatt så mange skader i den siste oppkjøringsperioden. Det viktigste for meg var å lande med hodet først, flirte hun.

Anne Vilde Tuxen tok sats fra timeteren under stupkvalifiseringen onsdag, men maktet ikke å kvalifisere seg til semifinalen. Foto: Dmitri Lovetsky, AP / NTB

OL-debuten var preget av nerver.

– Det er skummelt bare å stå der. Jeg hadde ikke lyst, ville bare snu. Men jeg tenkte at det bare er en vei ned, og det er den andre veien.

Tuxen endte til slutt på 28.-plass med 219,15 poeng. Det tredje stupet var hennes beste og ga 51,80 poeng.

Storfavoritt Chen Yuxi fra Kina vant onsdagens kvalifisering på meget overbevisende vis med en poengsum på 390,70.

Anne Vilde Tuxens Tokyo-eventyr er over for denne gang. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB